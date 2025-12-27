Напишу индикатор бесплатно - страница 59

Konnektor:
bar_color = green(open[1] == close[1] ) ? red(open[1] == close[1]) : black
barcolor(color=bar_color)

Подскажите где ошибка ?
color bar_color = clrBlack;
if(NormalizeDouble(MathAbs(Open[1]-Close[1]),Digits)<Point)bar_color=clrGreen;
 
 Доброго времени суток, ТОВАРИЩИ ПРОГРАММИСТЫ!

Нужна помощь в написании индикатора ложного пробоя у уровня.
Сам не разбираюсь, да и на форуме с трудом ориентируюсь( не смог прикрепить презентацию, пришлось зипануть)

В прикрепленном файле презентация.

Если кто сможет, буду БЛАГОДАРЕН!!!
Еще может быть кто сможет написать простенький скрипт выравнивания трендовой линии .

Горизонтальной линией не пользуюсь, так как при нанесении большого кол-ва уровней , график не понять, так как она проходит по всей ширине графика.

Добрый день!

Коллеги, во первых с наступающим Новым годом, просьба написать простой индикатор.

 Суть индикатора – ((iOpen("EURUSD",PERIOD_D,0) - iOpen("EURUSD",PERIOD_D,0))  - (это чтобы график отрисовывался с 0, с каждого начала дня)

(((iOpen("EURUSD",PERIOD_D,0) - iOpen("EURUSD",PERIOD_D,0)) +((iOpen("EURUSD",PERIOD_D,0) - iClose ("EURUSD",PERIOD_CURRENT ,0)))


 

 

 

   

 
Nasedkin:

Добрый день!

дневной ATR что ли ?

 

День добрый форумчане! С наступающим Вас. Добра. Процветания.

Подскажите пожалуйста. Возможно ли чтобы советник работая на меньшем таймфрейме, принимал решение исходя из ситуации происходящей на более высоком таймфрейме этого же инструмента? Можно ли синхронизировать работу таким образом?

 
noran919:

День добрый форумчане! С наступающим Вас. Добра. Процветания.

Подскажите пожалуйста. Возможно ли чтобы советник работая на меньшем таймфрейме, принимал решение исходя из ситуации происходящей на более высоком таймфрейме этого же инструмента? Можно ли синхронизировать работу таким образом?

Все можно. Главное правильно прописать алгоритм его работы.

 
и помнить что малейшая перерисовка индикатора на большем таймфрейме полностью изменит расклад сил на меньшем таймфрейме
 

Добрый день. Вчера конечно я не смог объяснить что я хочу, извините в написании индикаторов я большой 0.

Может посмотрев в Excel, прикреплённый мною Вы поймёте что я хочу. Оказывается здесь нельзя прикрепить Excel.

Высылаю изображение его.

Здравствуйте форумчане!

Помогите пожалуйста написать скрипт

чтобы по определенному символу (по выбору), и определенному тайм фрейму  создавал файл со следующей информацией: 



Чтобы я мог изменять в коде Тайм фрейм и символ.   

за период сколько это возможно.

Хочу проанализировать поведение рынка и найти закономерности.

