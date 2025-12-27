Напишу индикатор бесплатно - страница 57

zdorov:
Прикрепите пожайлуста ааллерт к индикатору CCI_Arrows при появлений стрелки сигналил или может у кого то есть готовый не могу наити для мт5((( 

есть платный в маркете

 

В 04 что-то похожее был запрос, но видать пока не реализовано. В трендовых индикаторах тоже, там есть но там нельзя регулировать время. 

Здравствуйте друзья!!!! На наших просторах пока не нашел чего-то подобного. Попытаюсь объяснить принцип. Трендовая линия по закрытию баров, время линии регулируемое, потом они дублируются, в день не более 24 линий. Затем обнуление. Два цвета на линии, при закрытии выше или ниже от бара с которой начат отсчет. Пример закрытие бара 01 минута(цена 1010) закрытие бара 31 минута (цена 1020) Цвет зеленый, а если ниже закрылась (цена 1001) то красный.  В принципе они должны быть все одинаковой длинны. Линии рисуются на истории, автоматически. Тф 1 мин или 5 мин. Или по количеству баров с задоного времени. Можно ли такое в принципе реализовать или это слишком сложно?

TrendValue, PriceSound_Parabolic_standart2, Kolier_SuperTrend_Indi...  (что-то похожее но не то)

 
Здравствуйте. Можете поправить его ) Нужно чтобы он выдовал аллерт задоное количество раз при достжений заданного уровня и обязтельно только при пересечение линий снизу вверх. 
ADX._alert_play_blue_4.mq4  5 kb
 
фактически сам барный график - показывает то что ты просишь сделать - что выше закрылось белая свеча, что ниже - черная - в чем разница или быть может польза

 
zdorov:
Здравствуйте. Можете поправить его ) Нужно чтобы он выдовал аллерт задоное количество раз при достжений заданного уровня и обязтельно только при пересечение линий снизу вверх. 

можем, через фриланс

 
Yurij Izyumov:

фактически сам барный график - показывает то что ты просишь сделать - что выше закрылось белая свеча, что ниже - черная - в чем разница или быть может польза

польза в автоматизме, считать удобнее, три плюс один, или 1+1, на любых графиках ежедневно ограниченное число баров, взять статистику за год, за три года, например в определенный период времени и посмотреть как ведет себя график в течении определенного времени, найти максимум, минимум, от этого максимума или минимума пробовать с советником и хорошим запасом баланса. Ведь удобнее когда знаешь. Я и сам пробую начинать с малого, с начало одну линию, потом ограничить во времени, и т.д. Может кто опытный за пять минут слепит и я буду благодарен.

 
Yurij Izyumov:

Напишу бесплатно индикатор на MQL4 на условиях свободного распространения - размещение в виде - бесплатный продукт на Маркет или код в CodeBase.

можно и на MQL5 , но предпочтение 4-ке - зависит от логики, желательно конечно хоть что то осмысленное. В теории можно и советник.

Естественно что задания типа  - хочу индикатор по волновой теории Эллиота - не рассматриваются =) , т.к. оцените объем работ и сами подумайте.

Если есть желание - пишите задание открыто.

Заранее продумывайте возможности - алерты, звуковые сигналы, уведомления на почту/телефон, стрелки , новости и т.п.

Здравствуйте Юрий!

Очень нужен индикатор пробития поддержки и сопротивления для мт4.
Чтоб была возможность самому выставить уровни поддержки (Красный) и сопротивления(Зелёный).
Где после пробития выдавалась буферная стрела на следующую свечу, с Алертом(чтоб выкл и вкл), которую можно было использовать для советника.
Далее после пробития уровня, этот уровень считался отработанным и был неактивен.
И после переключения таймфреймов и перезагрузки терминала уровни не пропадали.
Ну если будет ещё алерт со стрелой после касания будет шикарно!
Заранее благодарю!

img-2018-09-25-10-40-56.png  2 kb
 
Добрый день. Может кто подсказать есть ли такой индикатор готовый и если нет как его написать? Суть в том чтоб отобразить в виде отдельного индикатора сколько прибавляет скользящая средняя за весь путь своего движения от точки пересечения до новой точки пересечения. То есть не на сколько они (sma) расходятся каждый новый бар, а именно сумма всех значений (sma) на каждом баре от точки до точки.То есть sma за свой путь прошла от точки до точки 423 пункта. Отобразить это прибавление в виде отдельного индикатора (осцилятора) в отдельном окне. Спасибо.
 
Парни, получить что-нибудь бесплатно можно в обмен на что-нибудь бесплатное. В этой ветке вас ждут программисты, жаждущие свежих идей и мошеники. Если хотите, чтобы вам сваяли что-нибудь, окрылите идеей. Может быть, ее реализуют, может - украдут. 
 

Похоже тут не осталось желающих что либо реализовывать.Сироты пишут деду Морозу,КАК ТО ТАК....)))

