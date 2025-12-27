Напишу индикатор бесплатно - страница 57
Прикрепите пожайлуста ааллерт к индикатору CCI_Arrows при появлений стрелки сигналил или может у кого то есть готовый не могу наити для мт5(((
есть платный в маркете
В #404 что-то похожее был запрос, но видать пока не реализовано. В трендовых индикаторах тоже, там есть но там нельзя регулировать время.
Здравствуйте друзья!!!! На наших просторах пока не нашел чего-то подобного. Попытаюсь объяснить принцип. Трендовая линия по закрытию баров, время линии регулируемое, потом они дублируются, в день не более 24 линий. Затем обнуление. Два цвета на линии, при закрытии выше или ниже от бара с которой начат отсчет. Пример закрытие бара 01 минута(цена 1010) закрытие бара 31 минута (цена 1020) Цвет зеленый, а если ниже закрылась (цена 1001) то красный. В принципе они должны быть все одинаковой длинны. Линии рисуются на истории, автоматически. Тф 1 мин или 5 мин. Или по количеству баров с задоного времени. Можно ли такое в принципе реализовать или это слишком сложно?
TrendValue, PriceSound_Parabolic_standart2, Kolier_SuperTrend_Indi... (что-то похожее но не то)
фактически сам барный график - показывает то что ты просишь сделать - что выше закрылось белая свеча, что ниже - черная - в чем разница или быть может польза
Здравствуйте. Можете поправить его ) Нужно чтобы он выдовал аллерт задоное количество раз при достжений заданного уровня и обязтельно только при пересечение линий снизу вверх.
можем, через фриланс
фактически сам барный график - показывает то что ты просишь сделать - что выше закрылось белая свеча, что ниже - черная - в чем разница или быть может польза
польза в автоматизме, считать удобнее, три плюс один, или 1+1, на любых графиках ежедневно ограниченное число баров, взять статистику за год, за три года, например в определенный период времени и посмотреть как ведет себя график в течении определенного времени, найти максимум, минимум, от этого максимума или минимума пробовать с советником и хорошим запасом баланса. Ведь удобнее когда знаешь. Я и сам пробую начинать с малого, с начало одну линию, потом ограничить во времени, и т.д. Может кто опытный за пять минут слепит и я буду благодарен.
Напишу бесплатно индикатор на MQL4 на условиях свободного распространения - размещение в виде - бесплатный продукт на Маркет или код в CodeBase.
можно и на MQL5 , но предпочтение 4-ке - зависит от логики, желательно конечно хоть что то осмысленное. В теории можно и советник.
Естественно что задания типа - хочу индикатор по волновой теории Эллиота - не рассматриваются =) , т.к. оцените объем работ и сами подумайте.
Если есть желание - пишите задание открыто.
Заранее продумывайте возможности - алерты, звуковые сигналы, уведомления на почту/телефон, стрелки , новости и т.п.
Здравствуйте Юрий!
Очень нужен индикатор пробития поддержки и сопротивления для мт4.
Чтоб была возможность самому выставить уровни поддержки (Красный) и сопротивления(Зелёный).
Где после пробития выдавалась буферная стрела на следующую свечу, с Алертом(чтоб выкл и вкл), которую можно было использовать для советника.
Далее после пробития уровня, этот уровень считался отработанным и был неактивен.
И после переключения таймфреймов и перезагрузки терминала уровни не пропадали.
Ну если будет ещё алерт со стрелой после касания будет шикарно!
Заранее благодарю!
Похоже тут не осталось желающих что либо реализовывать.Сироты пишут деду Морозу,КАК ТО ТАК....)))