- ColorBackground
- ColorBorder
- ColorText
- ColorGrid
- MaxData
- MaxDescrLen
- ShowFlags
- IsShowLegend
- IsShowScaleLeft
- IsShowScaleRight
- IsShowScaleTop
- IsShowScaleBottom
- IsShowGrid
- IsShowDescriptors
- IsShowPercent
- VScaleMin
- VScaleMax
- NumGrid
- DataOffset
- DataTotal
- DrawDescriptors
- DrawData
- Create
- AllowedShowFlags
- ShowLegend
- ShowScaleLeft
- ShowScaleRight
- ShowScaleTop
- ShowScaleBottom
- ShowGrid
- ShowDescriptors
- ShowValue
- ShowPercent
- LegendAlignment
- Accumulative
- VScaleParams
- DescriptorUpdate
- ColorUpdate
- ValuesCheck
- Redraw
- DrawBackground
- DrawLegend
- DrawLegendVertical
- DrawLegendHorizontal
- CalcScales
- DrawScales
- DrawScaleLeft
- DrawScaleRight
- DrawScaleTop
- DrawScaleBottom
- DrawGrid
- DrawChart
CChartCanvas
Çizelge ve çizelge bileşenleri oluşturmak için tasarlanan uygulama sınıfları için temel sınıf.
Açıklama
Bu sınıf, temel çizelge bileşenleriyle çalışmak için çeşitli yöntemler içerir: Koordinat eksenleri ve ölçek işaretleri, seri isimleri, ızgara, arkaplan, vb. Bileşenlerle ilgili görüntüleme seçenekleri buradan özelleştirilebilir: görünürlük, metin rengi, vb.
Bildirim
|
class CChartCanvas : public CCanvas
Başlık
|
#include <Canvas\Charts\ChartCanvas.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CCanvas
CChartCanvas
Doğrudan kalıtım
Sınıf yöntemleri
|
Yöntem
|
Eylem
|
Arka-plan rengini alır/ayarlar.
|
Kenarlık rengini alır/ayarlar.
|
Metin rengini alır/ayarlar.
|
Izgara rengini alır/ayarlar.
|
İzin verilen en fazla veri (serisi) sayısını alır/ayarlar.
|
Açıklamalar için izin verilen en büyük uzunluğu alır/ayarlar.
|
Çizelge elemanlarının görünürlük bayrağının değerini alır/ayarlar.
|
Çizelge veri serisi başlıklarının görünürlük bayrağı değerine dönüş yapar.
|
Sol veri ölçeğinin görünürlük bayrağı değerine dönüş yapar.
|
Sağ veri ölçeğinin görünürlük bayrağının değerine dönüş yapar.
|
Üst veri ölçeğinin görünürlük bayrağının değerine dönüş yapar.
|
Alt veri ölçeğinin görünürlük bayrağının değerine dönüş yapar.
|
Çizelge ızgarasının görünürlük bayrağının değerine dönüş yapar.
|
Çizelge açıklamalarının görünürlük bayrağının değerine dönüş yapar.
|
Çizelgedeki yüzde değerlerinin görünürlük bayrağının değerine dönüş yapar.
|
Dikey veri ölçeği için en küçük değeri alır/ayarlar.
|
Dikey veri ölçeği için en büyük değeri alır/ayarlar.
|
Çizelge ızgarasının çizimi için dikey ölçek aralıklarının sayısını alır/ayarlar.
|
Veri konumunu alır/ayarlar.
|
Çizelgedeki veri serilerinin toplam sayısını alır.
|
Açıklayıcıların çizimi için kullanılan sanal yöntem.
|
Belirtilen indise sahip veri serilerini çizmek için sanal yöntem.
|
Grafiksel kaynağı oluşturan sanal yöntem.
|
Çizelge bileşenleri için izin verilen görünürlük bayraklarını ayarlar.
|
Veri açıklamalarının görünürlük bayrağını ayarlar.
|
Soldaki veri ölçeğinin görünürlük bayrağını ayarlar.
|
Sağdaki veri ölçeğinin görünürlük bayrağını ayarlar.
|
Üstteki veri ölçeğinin görünürlük bayrağını ayarlar.
|
Alttaki veri ölçeğinin görünürlük bayrağını ayarlar.
|
Izgaranın görünürlük bayrağını ayarlar.
|
Açıklayıcıların görünürlük bayrağını ayarlar.
|
Değerlerin görünürlük bayrağını ayarlar.
|
Yüzdelik değerlerin görünürlük bayrağını ayarlar.
|
Veri serilerinin açıklamaları için metin hizalamasını ayarlar.
|
Seriler için veri toplama bayrağını ayarlar.
|
Dikey ölçek değerleri için parametreleri ayarlar.
|
Belirtilen pozisyondaki seri açıklayıcısının değerini günceller.
|
Belirtilen pozisyondaki serinin rengini günceller.
|
Çizelgeyi oluşturmak için içsel hesaplamalar gerçekleştirir.
|
Çizelgeyi yeniden çizer.
|
Arka-planı çizer.
|
Veri serisi açıklamalarını çizer.
|
Veri serisi için dikey açıklama oluşturur.
|
Veri serisi için yatay açıklama oluşturur.
|
Ölçek koordinatlarını hesaplar.
|
Tüm veri ölçeklerini yeniden çizer.
|
Sol veri ölçeğini yeniden çizer.
|
Sağ veri ölçeğini yeniden çizer.
|
Üst veri ölçeğini yeniden çizer.
|
Alt veri ölçeğini yeniden çizer.
|
Çizelgeyi yeniden çizer.
|
Çizelgeyi yeniden çizer.
|
CCanvas sınıfından türetilen yöntemler
Create, CreateBitmap, CreateBitmap, CreateBitmapLabel, CreateBitmapLabel, Attach, Attach, Destroy, ChartObjectName, ResourceName, Width, Height, Update, Resize, Erase, PixelGet, PixelSet, LineVertical, LineHorizontal, Line, Polyline, Polygon, Rectangle, Triangle, Circle, Ellipse, Arc, Arc, Arc, Pie, Pie, FillRectangle, FillTriangle, FillPolygon, FillCircle, FillEllipse, Fill, Fill, PixelSetAA, LineAA, PolylineAA, PolygonAA, TriangleAA, CircleAA, EllipseAA, LineWu, PolylineWu, PolygonWu, TriangleWu, CircleWu, EllipseWu, LineThickVertical, LineThickHorizontal, LineThick, PolylineThick, PolygonThick, PolylineSmooth, PolygonSmooth, FontSet, FontNameSet, FontSizeSet, FontFlagsSet, FontAngleSet, FontGet, FontNameGet, FontSizeGet, FontFlagsGet, FontAngleGet, TextOut, TextWidth, TextHeight, TextSize, GetDefaultColor, TransparentLevelSet, LoadFromFile, LineStyleGet, LineStyleSet