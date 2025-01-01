DokümantasyonBölümler
Çizelge ve çizelge bileşenleri oluşturmak için tasarlanan uygulama sınıfları için temel sınıf.  

Açıklama

Bu sınıf, temel çizelge bileşenleriyle çalışmak için çeşitli yöntemler içerir: Koordinat eksenleri ve ölçek işaretleri, seri isimleri, ızgara, arkaplan, vb. Bileşenlerle ilgili görüntüleme seçenekleri buradan özelleştirilebilir: görünürlük, metin rengi, vb.

Bildirim

   class CChartCanvas : public CCanvas

Başlık

   #include <Canvas\Charts\ChartCanvas.mqh>

 

Kalıtım hiyerarşisi

  CCanvas

      CChartCanvas

Doğrudan kalıtım

CHistogramChart, CLineChart, CPieChart

Sınıf yöntemleri

Yöntem

Eylem

ColorBackground

Arka-plan rengini alır/ayarlar.

ColorBorder

Kenarlık rengini alır/ayarlar.

ColorText

Metin rengini alır/ayarlar.

ColorGrid

Izgara rengini alır/ayarlar.

MaxData

İzin verilen en fazla veri (serisi) sayısını alır/ayarlar.

MaxDescrLen

Açıklamalar için izin verilen en büyük uzunluğu alır/ayarlar.

ShowFlags

Çizelge elemanlarının görünürlük bayrağının değerini alır/ayarlar.

IsShowLegend

Çizelge veri serisi başlıklarının görünürlük bayrağı değerine dönüş yapar.

IsShowScaleLeft

Sol veri ölçeğinin görünürlük bayrağı değerine dönüş yapar.

IsShowScaleRight

Sağ veri ölçeğinin görünürlük bayrağının değerine dönüş yapar.

IsShowScaleTop

Üst veri ölçeğinin görünürlük bayrağının değerine dönüş yapar.

IsShowScaleBottom

Alt veri ölçeğinin görünürlük bayrağının değerine dönüş yapar.

IsShowGrid

Çizelge ızgarasının görünürlük bayrağının değerine dönüş yapar.

IsShowDescriptors

Çizelge açıklamalarının görünürlük bayrağının değerine dönüş yapar.

IsShowPercent

Çizelgedeki yüzde değerlerinin görünürlük bayrağının değerine dönüş yapar.

VScaleMin

Dikey veri ölçeği için en küçük değeri alır/ayarlar.

VScaleMax

Dikey veri ölçeği için en büyük değeri alır/ayarlar.

NumGrid

Çizelge ızgarasının çizimi için dikey ölçek aralıklarının sayısını alır/ayarlar.

DataOffset

Veri konumunu alır/ayarlar.

DataTotal

Çizelgedeki veri serilerinin toplam sayısını alır.

DrawDescriptors

Açıklayıcıların çizimi için kullanılan sanal yöntem.

DrawData

Belirtilen indise sahip veri serilerini çizmek için sanal yöntem.

Create

Grafiksel kaynağı oluşturan sanal yöntem.                                      

AllowedShowFlags

Çizelge bileşenleri için izin verilen görünürlük bayraklarını ayarlar.                                  

ShowLegend

Veri açıklamalarının görünürlük bayrağını ayarlar.

ShowScaleLeft

Soldaki veri ölçeğinin görünürlük bayrağını ayarlar.

ShowScaleRight

Sağdaki veri ölçeğinin görünürlük bayrağını ayarlar.

ShowScaleTop

Üstteki veri ölçeğinin görünürlük bayrağını ayarlar.

ShowScaleBottom

Alttaki veri ölçeğinin görünürlük bayrağını ayarlar.

ShowGrid

Izgaranın görünürlük bayrağını ayarlar.

ShowDescriptors

Açıklayıcıların görünürlük bayrağını ayarlar.

ShowValue

Değerlerin görünürlük bayrağını ayarlar.

ShowPercent

Yüzdelik değerlerin görünürlük bayrağını ayarlar.

LegendAlignment

Veri serilerinin açıklamaları için metin hizalamasını ayarlar.

Accumulative

Seriler için veri toplama bayrağını ayarlar.                                           

VScaleParams

Dikey ölçek değerleri için parametreleri ayarlar.

DescriptorUpdate

Belirtilen pozisyondaki seri açıklayıcısının değerini günceller.

ColorUpdate

Belirtilen pozisyondaki serinin rengini günceller.

ValuesCheck

Çizelgeyi oluşturmak için içsel hesaplamalar gerçekleştirir.

Redraw

Çizelgeyi yeniden çizer.

DrawBackground

Arka-planı çizer.

DrawLegend

Veri serisi açıklamalarını çizer.

DrawLegendVertical

Veri serisi için dikey açıklama oluşturur.

DrawLegendHorizontal

Veri serisi için yatay açıklama oluşturur.

CalcScales

Ölçek koordinatlarını hesaplar.

DrawScales

Tüm veri ölçeklerini yeniden çizer.

DrawScaleLeft

Sol veri ölçeğini yeniden çizer.

DrawScaleRight

Sağ veri ölçeğini yeniden çizer.

DrawScaleTop

Üst veri ölçeğini yeniden çizer.

DrawScaleBottom

Alt veri ölçeğini yeniden çizer.

DrawGrid

Çizelgeyi yeniden çizer.

DrawChart

Çizelgeyi yeniden çizer.

CCanvas sınıfından türetilen yöntemler

Create, CreateBitmap, CreateBitmap, CreateBitmapLabel, CreateBitmapLabel, Attach, Attach, Destroy, ChartObjectName, ResourceName, Width, Height, Update, Resize, Erase, PixelGet, PixelSet, LineVertical, LineHorizontal, Line, Polyline, Polygon, Rectangle, Triangle, Circle, Ellipse, Arc, Arc, Arc, Pie, Pie, FillRectangle, FillTriangle, FillPolygon, FillCircle, FillEllipse, Fill, Fill, PixelSetAA, LineAA, PolylineAA, PolygonAA, TriangleAA, CircleAA, EllipseAA, LineWu, PolylineWu, PolygonWu, TriangleWu, CircleWu, EllipseWu, LineThickVertical, LineThickHorizontal, LineThick, PolylineThick, PolygonThick, PolylineSmooth, PolygonSmooth, FontSet, FontNameSet, FontSizeSet, FontFlagsSet, FontAngleSet, FontGet, FontNameGet, FontSizeGet, FontFlagsGet, FontAngleGet, TextOut, TextWidth, TextHeight, TextSize, GetDefaultColor, TransparentLevelSet, LoadFromFile, LineStyleGet, LineStyleSet