CChartCanvas

Çizelge ve çizelge bileşenleri oluşturmak için tasarlanan uygulama sınıfları için temel sınıf.

Açıklama

Bu sınıf, temel çizelge bileşenleriyle çalışmak için çeşitli yöntemler içerir: Koordinat eksenleri ve ölçek işaretleri, seri isimleri, ızgara, arkaplan, vb. Bileşenlerle ilgili görüntüleme seçenekleri buradan özelleştirilebilir: görünürlük, metin rengi, vb.

Bildirim

class CChartCanvas : public CCanvas

Başlık

#include <Canvas\Charts\ChartCanvas.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CCanvas CChartCanvas Doğrudan kalıtım CHistogramChart, CLineChart, CPieChart

Sınıf yöntemleri

Yöntem Eylem ColorBackground Arka-plan rengini alır/ayarlar. ColorBorder Kenarlık rengini alır/ayarlar. ColorText Metin rengini alır/ayarlar. ColorGrid Izgara rengini alır/ayarlar. MaxData İzin verilen en fazla veri (serisi) sayısını alır/ayarlar. MaxDescrLen Açıklamalar için izin verilen en büyük uzunluğu alır/ayarlar. ShowFlags Çizelge elemanlarının görünürlük bayrağının değerini alır/ayarlar. IsShowLegend Çizelge veri serisi başlıklarının görünürlük bayrağı değerine dönüş yapar. IsShowScaleLeft Sol veri ölçeğinin görünürlük bayrağı değerine dönüş yapar. IsShowScaleRight Sağ veri ölçeğinin görünürlük bayrağının değerine dönüş yapar. IsShowScaleTop Üst veri ölçeğinin görünürlük bayrağının değerine dönüş yapar. IsShowScaleBottom Alt veri ölçeğinin görünürlük bayrağının değerine dönüş yapar. IsShowGrid Çizelge ızgarasının görünürlük bayrağının değerine dönüş yapar. IsShowDescriptors Çizelge açıklamalarının görünürlük bayrağının değerine dönüş yapar. IsShowPercent Çizelgedeki yüzde değerlerinin görünürlük bayrağının değerine dönüş yapar. VScaleMin Dikey veri ölçeği için en küçük değeri alır/ayarlar. VScaleMax Dikey veri ölçeği için en büyük değeri alır/ayarlar. NumGrid Çizelge ızgarasının çizimi için dikey ölçek aralıklarının sayısını alır/ayarlar. DataOffset Veri konumunu alır/ayarlar. DataTotal Çizelgedeki veri serilerinin toplam sayısını alır. DrawDescriptors Açıklayıcıların çizimi için kullanılan sanal yöntem. DrawData Belirtilen indise sahip veri serilerini çizmek için sanal yöntem. Create Grafiksel kaynağı oluşturan sanal yöntem. AllowedShowFlags Çizelge bileşenleri için izin verilen görünürlük bayraklarını ayarlar. ShowLegend Veri açıklamalarının görünürlük bayrağını ayarlar. ShowScaleLeft Soldaki veri ölçeğinin görünürlük bayrağını ayarlar. ShowScaleRight Sağdaki veri ölçeğinin görünürlük bayrağını ayarlar. ShowScaleTop Üstteki veri ölçeğinin görünürlük bayrağını ayarlar. ShowScaleBottom Alttaki veri ölçeğinin görünürlük bayrağını ayarlar. ShowGrid Izgaranın görünürlük bayrağını ayarlar. ShowDescriptors Açıklayıcıların görünürlük bayrağını ayarlar. ShowValue Değerlerin görünürlük bayrağını ayarlar. ShowPercent Yüzdelik değerlerin görünürlük bayrağını ayarlar. LegendAlignment Veri serilerinin açıklamaları için metin hizalamasını ayarlar. Accumulative Seriler için veri toplama bayrağını ayarlar. VScaleParams Dikey ölçek değerleri için parametreleri ayarlar. DescriptorUpdate Belirtilen pozisyondaki seri açıklayıcısının değerini günceller. ColorUpdate Belirtilen pozisyondaki serinin rengini günceller. ValuesCheck Çizelgeyi oluşturmak için içsel hesaplamalar gerçekleştirir. Redraw Çizelgeyi yeniden çizer. DrawBackground Arka-planı çizer. DrawLegend Veri serisi açıklamalarını çizer. DrawLegendVertical Veri serisi için dikey açıklama oluşturur. DrawLegendHorizontal Veri serisi için yatay açıklama oluşturur. CalcScales Ölçek koordinatlarını hesaplar. DrawScales Tüm veri ölçeklerini yeniden çizer. DrawScaleLeft Sol veri ölçeğini yeniden çizer. DrawScaleRight Sağ veri ölçeğini yeniden çizer. DrawScaleTop Üst veri ölçeğini yeniden çizer. DrawScaleBottom Alt veri ölçeğini yeniden çizer. DrawGrid Çizelgeyi yeniden çizer. DrawChart Çizelgeyi yeniden çizer.