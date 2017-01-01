CHistogramChart

Histogram çizimi için tasarlanmıştır.

Açıklama

Histogram çizimi için kullanılan tüm yöntemler bu sınıfta yer alır. Bunlar verileri ve çubuk kalınlığını ayarlamak için kullanılabilir. Ayrıca verilerin daha iyi görüntülenebilmesi için desenli desenli çubuk dolguları da yöntemlere eklenmiştir.

Yukarıdaki şekli oluşturmak için kullanılan kod aşağıda paylaşılmıştır.

Bildirim

class CHistogramChart : public CChartCanvas

Başlık

#include <Canvas\Charts\HistogramChart.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CCanvas CChartCanvas CHistogramChart

Sınıf yöntemleri

Yöntem Eylem Gradient Histogram çubukları için desenli dolgunun uygulanma durumunu gösteren bayrağı ayarlar. BarGap Histogramın orjine göre girintisini ayarlar. BarMinSize Histogram çubuklarının en küçük genişliğini ayarlar. BarBorder Histogram çubuklarına kenarlık çizilip çizilmeyeceğini gösteren bayrağı ayarlar. Create Grafiksel kaynağı oluşturan sanal yöntem. SeriesAdd Yeni veri serisi ekler. SeriesInsert Çizelgeye veri serileri ekler. SeriesUpdate Çizelgedeki veri serilerini günceller. SeriesDelete Çizelgedeki veri serilerini siler. ValueUpdate Belirtilen serideki bileşenin değerini günceller. DrawData Belli bir seri için histogram oluşturan sanal yöntem. DrawBar Histogram çubuklarını dolgulu dikdörtgen şeklinde çizer. GradientBrush Desenli dolgu için bir fırça seçer.

CCanvas sınıfından türetilen yöntemler Create, CreateBitmap, CreateBitmap, CreateBitmapLabel, CreateBitmapLabel, Attach, Attach, Destroy, ChartObjectName, ResourceName, Width, Height, Update, Resize, Erase, PixelGet, PixelSet, LineVertical, LineHorizontal, Line, Polyline, Polygon, Rectangle, Triangle, Circle, Ellipse, Arc, Arc, Arc, Pie, Pie, FillRectangle, FillTriangle, FillPolygon, FillCircle, FillEllipse, Fill, Fill, PixelSetAA, LineAA, PolylineAA, PolygonAA, TriangleAA, CircleAA, EllipseAA, LineWu, PolylineWu, PolygonWu, TriangleWu, CircleWu, EllipseWu, LineThickVertical, LineThickHorizontal, LineThick, PolylineThick, PolygonThick, PolylineSmooth, PolygonSmooth, FontSet, FontNameSet, FontSizeSet, FontFlagsSet, FontAngleSet, FontGet, FontNameGet, FontSizeGet, FontFlagsGet, FontAngleGet, TextOut, TextWidth, TextHeight, TextSize, GetDefaultColor, TransparentLevelSet, LoadFromFile, LineStyleGet, LineStyleSet CChartCanvas sınıfından türetilen yöntemler Create, ColorBackground, ColorBackground, ColorBorder, ColorBorder, ColorText, ColorText, ColorGrid, ColorGrid, MaxData, MaxData, MaxDescrLen, MaxDescrLen, AllowedShowFlags, ShowFlags, ShowFlags, IsShowLegend, IsShowScaleLeft, IsShowScaleRight, IsShowScaleTop, IsShowScaleBottom, IsShowGrid, IsShowDescriptors, IsShowPercent, ShowLegend, ShowScaleLeft, ShowScaleRight, ShowScaleTop, ShowScaleBottom, ShowGrid, ShowDescriptors, ShowValue, ShowPercent, LegendAlignment, Accumulative, VScaleMin, VScaleMin, VScaleMax, VScaleMax, NumGrid, NumGrid, VScaleParams, DataOffset, DataOffset, DataTotal, DescriptorUpdate, ColorUpdate

Örnek