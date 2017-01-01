- Gradient
CHistogramChart
Histogram çizimi için tasarlanmıştır.
Açıklama
Histogram çizimi için kullanılan tüm yöntemler bu sınıfta yer alır. Bunlar verileri ve çubuk kalınlığını ayarlamak için kullanılabilir. Ayrıca verilerin daha iyi görüntülenebilmesi için desenli desenli çubuk dolguları da yöntemlere eklenmiştir.
Yukarıdaki şekli oluşturmak için kullanılan kod aşağıda paylaşılmıştır.
Bildirim
class CHistogramChart : public CChartCanvas
Başlık
#include <Canvas\Charts\HistogramChart.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
CCanvas
CHistogramChart
Sınıf yöntemleri
Yöntem
Eylem
Histogram çubukları için desenli dolgunun uygulanma durumunu gösteren bayrağı ayarlar.
Histogramın orjine göre girintisini ayarlar.
Histogram çubuklarının en küçük genişliğini ayarlar.
Histogram çubuklarına kenarlık çizilip çizilmeyeceğini gösteren bayrağı ayarlar.
Grafiksel kaynağı oluşturan sanal yöntem.
Yeni veri serisi ekler.
Çizelgeye veri serileri ekler.
Çizelgedeki veri serilerini günceller.
Çizelgedeki veri serilerini siler.
Belirtilen serideki bileşenin değerini günceller.
Belli bir seri için histogram oluşturan sanal yöntem.
Histogram çubuklarını dolgulu dikdörtgen şeklinde çizer.
Desenli dolgu için bir fırça seçer.
