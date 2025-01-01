MQL5 ReferansıStandart KütüphaneÖzel Grafikler
Özel grafikler
Bu bölüm kullanıcı tanımlı grafiklerle çalışmak için düzenlenmiştir.
Bunlar, özel çizelgeler yapmak, boyamalar ve veri görselleştirme için kullanılabilir.
Grafiksel nesnelerin ve temel şekillerin oluşturulması, pay grafiklerin ve eğrilerin çizilmesi bu bölümde yer alan sınıfların işlevlerindendir. Sınıflarda, çeşitli nesne görselleştirme seçenekleri sunulmuştur: çizgi renginin ve stilinin değişimi, dolgu, çizelge üzerinde verilerle çalışma, vb.
|
Sınıf
|
Açıklama
|
Kullanıcı tanımlı çizimleri kolayca oluşturmak için düzenlenmiş bir sınıftır
|
Çizelge ve çizelge bileşenleri oluşturmak için tasarlanmış temel sınıf
|
Histogram çizimi için tasarlanmış olan sınıf
|
Eğri çizimi için tasarlanmış olan sınıf
|
Pay grafiklerin çizimi için tasarlanmış sınıf