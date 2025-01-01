Özel grafikler

Bu bölüm kullanıcı tanımlı grafiklerle çalışmak için düzenlenmiştir.

Bunlar, özel çizelgeler yapmak, boyamalar ve veri görselleştirme için kullanılabilir.

Grafiksel nesnelerin ve temel şekillerin oluşturulması, pay grafiklerin ve eğrilerin çizilmesi bu bölümde yer alan sınıfların işlevlerindendir. Sınıflarda, çeşitli nesne görselleştirme seçenekleri sunulmuştur: çizgi renginin ve stilinin değişimi, dolgu, çizelge üzerinde verilerle çalışma, vb.