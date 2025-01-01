DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneÖzel Grafikler 

Özel grafikler

Bu bölüm kullanıcı tanımlı grafiklerle çalışmak için düzenlenmiştir.

Bunlar, özel çizelgeler yapmak, boyamalar ve veri görselleştirme için kullanılabilir.

Grafiksel nesnelerin ve temel şekillerin oluşturulması, pay grafiklerin ve eğrilerin çizilmesi bu bölümde yer alan sınıfların işlevlerindendir. Sınıflarda, çeşitli nesne görselleştirme seçenekleri sunulmuştur: çizgi renginin ve stilinin değişimi, dolgu, çizelge üzerinde verilerle çalışma, vb.

Sınıf

Açıklama

CCanvas

Kullanıcı tanımlı çizimleri kolayca oluşturmak için düzenlenmiş bir sınıftır

CChartCanvas

Çizelge ve çizelge bileşenleri oluşturmak için tasarlanmış temel sınıf

CHistogramChart

Histogram çizimi için tasarlanmış olan sınıf

CLineChart

Eğri çizimi için tasarlanmış olan sınıf

CPieChart

Pay grafiklerin çizimi için tasarlanmış sınıf

 