PolylineAA

Antialiasing algoritması kullanarak bir devamlı-çizgi çizer.

void PolylineAA(

int& x[],

int& y[],

const uint clr,

const uint style=UINT_MAX

);

Parametreler

x[]

[in] Devamlı-çizgi noktalarının X koordinatları dizisi.

y[]

[in] Devamlı-çizgi noktalarının Y koordinatları dizisi.

clr

[in] ARGB biçiminde renk bilgisi.

style=UINT_MAX

[in] Çizgi stili, ENUM_LINE_STYLE sayımının değerlerinden biri veya kullanıcı tanımlı bir değer olabilir.