DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneÖzel GrafiklerCCanvasPolyline 

Polyline

Devamlı (çoklu) çizgi çizer

void  Polyline(
   int&        x[],     // X koordinatları dizisi
   int&        y[],     // Y koordinatları dizisi
   const uint  clr      // renk
   );

Parametreler

x[]

[in]  Devamlı-çizgi noktalarının X koordinatları dizisi.

y[]

[in]  Devamlı-çizgi noktalarının Y koordinatları dizisi.

clr

[in]  ARGB biçiminde renk bilgisi.