MaxData (Get yöntemi)

İzin verilen maksimum veri miktarına dönüş yapar.

 uint  MaxData()

Dönüş Değeri

Maksimum veri miktarı.

MaxData (Set yöntemi)

İzin verilen maksimum veri miktarını ayarlar.                                    

 void  MaxData(
   const uint  value,  // veri miktarı
   )

Parametreler

value

[in] Maksimum veri miktarı.