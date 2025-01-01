- ColorBackground
- ColorBorder
- ColorText
- ColorGrid
- MaxData
- MaxDescrLen
- ShowFlags
- IsShowLegend
- IsShowScaleLeft
- IsShowScaleRight
- IsShowScaleTop
- IsShowScaleBottom
- IsShowGrid
- IsShowDescriptors
- IsShowPercent
- VScaleMin
- VScaleMax
- NumGrid
- DataOffset
- DataTotal
- DrawDescriptors
- DrawData
- Create
- AllowedShowFlags
- ShowLegend
- ShowScaleLeft
- ShowScaleRight
- ShowScaleTop
- ShowScaleBottom
- ShowGrid
- ShowDescriptors
- ShowValue
- ShowPercent
- LegendAlignment
- Accumulative
- VScaleParams
- DescriptorUpdate
- ColorUpdate
- ValuesCheck
- Redraw
- DrawBackground
- DrawLegend
- DrawLegendVertical
- DrawLegendHorizontal
- CalcScales
- DrawScales
- DrawScaleLeft
- DrawScaleRight
- DrawScaleTop
- DrawScaleBottom
- DrawGrid
- DrawChart
CChartCanvas
차트 및 해당 요소를 그리는 데 사용되는 클래스를 구현하기 위한 기본 클래스입니다.
설명
이 클래스에는 좌표축과 좌표축 표시, 차트 범례, 그리드, 배경 등의 차트의 기본 요소로 작업하는 방법이 포함됩니다. 여기서 가시성, 텍스트 색상 등의 요소 표시 옵션을 사용자 정의할 수 있습니다.
선언
|
class CChartCanvas : public CCanvas
제목
|
#include <Canvas\Charts\ChartCanvas.mqh>
|
상속 계층
CChartCanvas
직계 후손
클래스 메서드
|
메서드
|
액션
|
배경색을 반환하고 설정.
|
테두리 색상을 반환하고 설정.
|
텍스트 색상을 반환하고 설정.
|
그리드 색상을 반환하고 설정.
|
허용되는 최대 데이터(시리즈) 양을 반환하고 설정.
|
설명자의 최대 길이를 반환하고 설정.
|
차트 요소의 가시성 플래그를 반환하고 설정.
|
차트에서 범례의 가시성 플래그를 반환하고 설정.
|
좌측에 있는 값 척도의 가시성 플래그를 반환.
|
우측에 있는 값 척도의 가시성 플래그를 반환.
|
맨 위에 있는 값 척도의 가시성 플래그를 반환.
|
가장 아래에 있는 값 스케일의 가시성 플래그를 반환합니다.
|
차트에 있는 그리드의 가시성 플래그를 반환.
|
차트에 있는 설명자의 가시성 플래그를 반환.
|
차트에 있는 백분율의 가시성 플래그를 반환.
|
값의 수직 스케일에 대한 최소값을 반환하고 설정.
|
값의 수직 스케일에서 최대값을 반환하고 설정.
|
차트 그리드를 표시할 때 수직 스케일 눈금 수를 반환하고 설정.
|
데이터 오프셋 값을 반환하고 설정.
|
차트에 있는 총 데이터 시리즈 수를 반환.
|
설명자를 그리기 위한 가상 메서드.
|
지정된 인덱스에서 데이터 시리즈를 그리는 가상 메서드.
|
그래픽 리소스를 생성하는 가상 메서드.
|
차트 요소에 허용된 가시성 플래그 집합을 설정합니다.
|
범례의 가시성 플래그를 설정.
|
좌측 스케일의 가시성 플래그를 설정.
|
우측 스케일의 가시성 플래그를 설정.
|
위쪽 스케일의 가시성 플래그를 설정.
|
아래쪽 축척에 대한 가시성 플래그를 설정.
|
그리드의 가시성 플래그를 설정.
|
설명자의 가시성 플래그를 설정.
|
값에 대한 가시성 플래그를 설정.
|
백분율에 대한 가시성 플래그를 설정.
|
범례의 텍스트 정렬을 설정.
|
시리즈에 대한 값 누적 플래그를 설정.
|
값의 수직 스케일에 대한 매개변수를 설정.
|
지정된 포지션에 있는 시리즈 설명자 값 없데이트.
|
지정된 포지션에서 시리즈 색상을 업데이트.
|
차트를 플로팅하기 위한 내부 계산을 수행.
|
차트를 다시 그리기.
|
배경 그리기.
|
범례 다시 그리기.
|
수직 범례 그리기.
|
수평 범례 그리기.
|
스케일의 좌표를 계산.
|
값의 모든 스케일을 다시 그리기.
|
값의 좌측 스케일 다시 그리기.
|
값의 우측 스케일 다시 그리기.
|
값의 위쪽 스케일 다시 그리기
|
아래쪽 값 스케일 다시 그리기.
|
차트를 다시 그리기.
|
차트를 다시 그리기.
|
클래스 CCanvas에서 상속된 메서드
CreateBitmap, CreateBitmap, CreateBitmapLabel, CreateBitmapLabel, Attach, Attach, Destroy, ChartObjectName, ResourceName, Width, Height, Update, Resize, Erase, PixelGet, PixelSet, LineVertical, LineHorizontal, Line, Polyline, Polygon, Rectangle, Triangle, Circle, Ellipse, Arc, Arc, Arc, Pie, Pie, FillRectangle, FillTriangle, FillPolygon, FillCircle, FillEllipse, Fill, Fill, PixelSetAA, LineAA, PolylineAA, PolygonAA, TriangleAA, CircleAA, EllipseAA, LineWu, PolylineWu, PolygonWu, TriangleWu, CircleWu, EllipseWu, LineThickVertical, LineThickHorizontal, LineThick, PolylineThick, PolygonThick, PolylineSmooth, PolygonSmooth, FontSet, FontNameSet, FontSizeSet, FontFlagsSet, FontAngleSet, FontGet, FontNameGet, FontSizeGet, FontFlagsGet, FontAngleGet, TextOut, TextWidth, TextHeight, TextSize, GetDefaultColor, TransparentLevelSet, LoadFromFile, LineStyleGet, LineStyleSet