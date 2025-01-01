문서화섹션
CChartCanvas

차트 및 해당 요소를 그리는 데 사용되는 클래스를 구현하기 위한 기본 클래스입니다.  

설명

이 클래스에는 좌표축과 좌표축 표시, 차트 범례, 그리드, 배경 등의 차트의 기본 요소로 작업하는 방법이 포함됩니다. 여기서 가시성, 텍스트 색상 등의 요소 표시 옵션을 사용자 정의할 수 있습니다.

선언

   class CChartCanvas : public CCanvas

제목

   #include <Canvas\Charts\ChartCanvas.mqh>

상속 계층

  CCanvas

      CChartCanvas

직계 후손

CHistogramChart, CLineChart, CPieChart

클래스 메서드

메서드

액션

ColorBackground

배경색을 반환하고 설정.

ColorBorder

테두리 색상을 반환하고 설정.

ColorText

텍스트 색상을 반환하고 설정.

ColorGrid

그리드 색상을 반환하고 설정.

MaxData

허용되는 최대 데이터(시리즈) 양을 반환하고 설정.

MaxDescrLen

설명자의 최대 길이를 반환하고 설정.

ShowFlags

차트 요소의 가시성 플래그를 반환하고 설정.

IsShowLegend

차트에서 범례의 가시성 플래그를 반환하고 설정.

IsShowScaleLeft

좌측에 있는 값 척도의 가시성 플래그를 반환.

IsShowScaleRight

우측에 있는 값 척도의 가시성 플래그를 반환.

IsShowScaleTop

맨 위에 있는 값 척도의 가시성 플래그를 반환.

IsShowScaleBottom

가장 아래에 있는 값 스케일의 가시성 플래그를 반환합니다.

IsShowGrid

차트에 있는 그리드의 가시성 플래그를 반환.

IsShowDescriptors

차트에 있는 설명자의 가시성 플래그를 반환.

IsShowPercent

차트에 있는 백분율의 가시성 플래그를 반환.

VScaleMin

값의 수직 스케일에 대한 최소값을 반환하고 설정.

VScaleMax

값의 수직 스케일에서 최대값을 반환하고 설정.

NumGrid

차트 그리드를 표시할 때 수직 스케일 눈금 수를 반환하고 설정.

DataOffset

데이터 오프셋 값을 반환하고 설정.

DataTotal

차트에 있는 총 데이터 시리즈 수를 반환.

DrawDescriptors

설명자를 그리기 위한 가상 메서드.

DrawData

지정된 인덱스에서 데이터 시리즈를 그리는 가상 메서드.

Create

그래픽 리소스를 생성하는 가상 메서드.                                      

AllowedShowFlags

차트 요소에 허용된 가시성 플래그 집합을 설정합니다.                                  

ShowLegend

범례의 가시성 플래그를 설정.

ShowScaleLeft

좌측 스케일의 가시성 플래그를 설정.

ShowScaleRight

우측 스케일의 가시성 플래그를 설정.

ShowScaleTop

위쪽 스케일의 가시성 플래그를 설정.

ShowScaleBottom

아래쪽 축척에 대한 가시성 플래그를 설정.

ShowGrid

그리드의 가시성 플래그를 설정.

ShowDescriptors

설명자의 가시성 플래그를 설정.

ShowValue

값에 대한 가시성 플래그를 설정.

ShowPercent

백분율에 대한 가시성 플래그를 설정.

LegendAlignment

범례의 텍스트 정렬을 설정.

Accumulative

시리즈에 대한 값 누적 플래그를 설정.                                           

VScaleParams

값의 수직 스케일에 대한 매개변수를 설정.

DescriptorUpdate

지정된 포지션에 있는 시리즈 설명자 값 없데이트.

ColorUpdate

지정된 포지션에서 시리즈 색상을 업데이트.

ValuesCheck

차트를 플로팅하기 위한 내부 계산을 수행.

Redraw

차트를 다시 그리기.

DrawBackground

배경 그리기.

DrawLegend

범례 다시 그리기.

DrawLegendVertical

수직 범례 그리기.

DrawLegendHorizontal

수평 범례 그리기.

CalcScales

스케일의 좌표를 계산.

DrawScales

값의 모든 스케일을 다시 그리기.

DrawScaleLeft

값의 좌측 스케일 다시 그리기.

DrawScaleRight

값의 우측 스케일 다시 그리기.

DrawScaleTop

값의 위쪽 스케일 다시 그리기

DrawScaleBottom

아래쪽 값 스케일 다시 그리기.

DrawGrid

차트를 다시 그리기.

DrawChart

차트를 다시 그리기.

클래스 CCanvas에서 상속된 메서드

