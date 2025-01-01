ColorBackground 배경색을 반환하고 설정.

ColorBorder 테두리 색상을 반환하고 설정.

ColorText 텍스트 색상을 반환하고 설정.

ColorGrid 그리드 색상을 반환하고 설정.

MaxData 허용되는 최대 데이터(시리즈) 양을 반환하고 설정.

MaxDescrLen 설명자의 최대 길이를 반환하고 설정.

ShowFlags 차트 요소의 가시성 플래그를 반환하고 설정.

IsShowLegend 차트에서 범례의 가시성 플래그를 반환하고 설정.

IsShowScaleLeft 좌측에 있는 값 척도의 가시성 플래그를 반환.

IsShowScaleRight 우측에 있는 값 척도의 가시성 플래그를 반환.

IsShowScaleTop 맨 위에 있는 값 척도의 가시성 플래그를 반환.

IsShowScaleBottom 가장 아래에 있는 값 스케일의 가시성 플래그를 반환합니다.

IsShowGrid 차트에 있는 그리드의 가시성 플래그를 반환.

IsShowDescriptors 차트에 있는 설명자의 가시성 플래그를 반환.

IsShowPercent 차트에 있는 백분율의 가시성 플래그를 반환.

VScaleMin 값의 수직 스케일에 대한 최소값을 반환하고 설정.

VScaleMax 값의 수직 스케일에서 최대값을 반환하고 설정.

NumGrid 차트 그리드를 표시할 때 수직 스케일 눈금 수를 반환하고 설정.

DataOffset 데이터 오프셋 값을 반환하고 설정.

DataTotal 차트에 있는 총 데이터 시리즈 수를 반환.

DrawDescriptors 설명자를 그리기 위한 가상 메서드.

DrawData 지정된 인덱스에서 데이터 시리즈를 그리는 가상 메서드.

Create 그래픽 리소스를 생성하는 가상 메서드.

AllowedShowFlags 차트 요소에 허용된 가시성 플래그 집합을 설정합니다.

ShowLegend 범례의 가시성 플래그를 설정.

ShowScaleLeft 좌측 스케일의 가시성 플래그를 설정.

ShowScaleRight 우측 스케일의 가시성 플래그를 설정.

ShowScaleTop 위쪽 스케일의 가시성 플래그를 설정.

ShowScaleBottom 아래쪽 축척에 대한 가시성 플래그를 설정.

ShowGrid 그리드의 가시성 플래그를 설정.

ShowDescriptors 설명자의 가시성 플래그를 설정.

ShowValue 값에 대한 가시성 플래그를 설정.

ShowPercent 백분율에 대한 가시성 플래그를 설정.

LegendAlignment 범례의 텍스트 정렬을 설정.

Accumulative 시리즈에 대한 값 누적 플래그를 설정.

VScaleParams 값의 수직 스케일에 대한 매개변수를 설정.

DescriptorUpdate 지정된 포지션에 있는 시리즈 설명자 값 없데이트.

ColorUpdate 지정된 포지션에서 시리즈 색상을 업데이트.

ValuesCheck 차트를 플로팅하기 위한 내부 계산을 수행.

Redraw 차트를 다시 그리기.

DrawBackground 배경 그리기.

DrawLegend 범례 다시 그리기.

DrawLegendVertical 수직 범례 그리기.

DrawLegendHorizontal 수평 범례 그리기.

CalcScales 스케일의 좌표를 계산.

DrawScales 값의 모든 스케일을 다시 그리기.

DrawScaleLeft 값의 좌측 스케일 다시 그리기.

DrawScaleRight 값의 우측 스케일 다시 그리기.

DrawScaleTop 값의 위쪽 스케일 다시 그리기

DrawScaleBottom 아래쪽 값 스케일 다시 그리기.

DrawGrid 차트를 다시 그리기.