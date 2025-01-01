DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneÖzel GrafiklerCCanvasRectangle 

Rectangle

İki nokta kullanarak bir dikdörtgen çizer.

void  Rectangle(
   int         x1,      // X koordinatı
   int         y1,      // Y koordinatı
   int         x2,      // X koordinatı
   int         y2,      // Y koordinatı
   const uint  clr      // renk
   );

Parametreler

x1

[in]  Birinci dikdörtgen şekillendirme noktasının X koordinatı.

y1

[in]  Birinci dikdörtgen şekillendirme noktasının Y koordinatı.

x2

[in]  İkinci dikdörtgen şekillendirme noktasının X koordinatı.

y2

[in]  İkinci dikdörtgen şekillendirme noktasının Y koordinatı.

clr

[in]  ARGB biçiminde renk bilgisi.