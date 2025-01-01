DokümantasyonBölümler
DrawLegendVertical

Veri serisi için dikey açıklama oluşturur.

 int  DrawLegendVertical(
   const int  w,  // genişlik
   const int  h,  // yükseklik
   )

Parametreler

w

[in] Veri serisinin açıklaması için maksimum metin genişliği.

h

[in] Veri serisinin açıklaması için maksimum metin yüksekliği. 

Dönüş Değeri

Veri serisi açıklamasının piksel cinsinden genişliği.