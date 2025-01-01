DokümantasyonBölümler
TextOut

Metni görüntüler.

void  TextOut(
   int         x,               // X koordinatı
   int         y,               // Y koordinatı
   string      text,            // metin
   const uint  clr,             // renk
   uint        alignment=0      // hizalama
   );

Parametreler

x

[in]  Metnin tutturma noktasının X koordinatı.

y

[in]  Metnin tutturma noktasının Y koordinatı.

text

[in]  Görüntülenecek metin.

clr

[in]  ARGB biçiminde renk bilgisi.

alignment=0

[in]  Metin sabitleme yöntemi. Sabitleme yöntemleri hakkında daha fazla bilgi için TextOut() fonksiyonunun açıklamasına bakın.

Not

Metni görüntülemek için mevcut yazı tipi kullanılır.