FillEllipse

Belirtilen koordinatlarla tanımlu bir dikdörgen içinde dolgulu bir elips çizer.

void  FillPolygon(
   int         x1,      // dikdörtgenin sol üst köşesinin X koordinatı
   int         y1,      // dikdörtgenin sol üst köşesinin Y koordinatı
   int         x2,      // dikdörtgenin ssağ alt köşesinin X koordinatı
   int         y2,      // dikdörtgenin ssağ alt köşesinin Y koordinatı
   const uint  clr       // elips rengi
   );

Parametreler

x1

[in]  Dikdörtgenin sol üst köşesinin X koordinatı.

y1

[in]  Dikdörtgenin sol üst köşesinin Y koordinatı.

x2

[in]  Dikdörtgenin sağ alt köşesinin X koordinatı.

y2

[in]  Dikdörtgenin sağ alt köşesinin Y koordinatı.

clr

[in]  ARGB biçiminde renk.