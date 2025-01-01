DokümantasyonBölümler
LineWu

Wu antialiasing algoritması kullanarak bir serbest-çizgi parçası çizer.

void  LineWu(
   const int   x1,                 // X koordinatı
   const int   y1,                 // Y koordinatı
   const int   x2,                 // X koordinatı
   const int   y2,                 // Y koordinatı
   const uint  clr,                // renk
   const uint  style=UINT_MAX      // çizgi stili
   );

Parametreler

x1

[in]  Parçanın ilk noktasının X koordinatı.

y1

[in]  Parçanın ilk noktasının Y koordinatı.

x2

[in]  Parçanın ikinci noktasının X koordinatı.

y2

[in]  Parçanın ikinci noktasının Y koordinatı.

clr

[in]  ARGB biçiminde renk bilgisi.

style=UINT_MAX

[in]  Çizgi stili, ENUM_LINE_STYLE sayımının değerlerinden biri veya kullanıcı tanımlı bir değer olabilir.