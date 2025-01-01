DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneÖzel GrafiklerCCanvasAttach 

Attach

Bir OBJ_BITMAP_LABEL nesnesinden grafiksel kaynak alır ve bunu bir CCanvas sınıf örneğine iliştirir.

bool  Attach(
   const long         chart_id,                              // çizelge tanıtıcısı
   const string       objname,                               // nesne ismi
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA       // renk işleme yöntemi
  );

Bir OBJ_BITMAP_LABEL nesnesi için grafiksel kaynak oluşturur ve bunu bir CCanvas sınıf örneğine iliştirir.

bool  Attach(
   const long         chart_id,                              // çizelge tanıtıcısı
   const string       objname,                               // nesne ismi
   const int          width,                                 // piksel cinsinden resim genişliği
   const int          height,                                // piksel cinsinden resim yüksekliği
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA       // renk işleme yöntemi
  );

Parametreler

chart_id

[out]  Çizelge tanımlayıcısı.

objname

[in]  Grafiksel nesne ismi.

width

[in]  Kaynaktaki resmin genişliği.

height

[in]  Kaynaktaki resmin yüksekliği.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in]  alfa kanalının işlenme yöntemi. Alfa kanalı varsayılan olarak gözardı edilir.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', nesne iliştirilemediyse 'false'.

Arc