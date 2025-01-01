Attach

Bir OBJ_BITMAP_LABEL nesnesinden grafiksel kaynak alır ve bunu bir CCanvas sınıf örneğine iliştirir.

bool Attach(

const long chart_id,

const string objname,

ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

);

Bir OBJ_BITMAP_LABEL nesnesi için grafiksel kaynak oluşturur ve bunu bir CCanvas sınıf örneğine iliştirir.

bool Attach(

const long chart_id,

const string objname,

const int width,

const int height,

ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

);

Parametreler

chart_id

[out] Çizelge tanımlayıcısı.

objname

[in] Grafiksel nesne ismi.

width

[in] Kaynaktaki resmin genişliği.

height

[in] Kaynaktaki resmin yüksekliği.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in] alfa kanalının işlenme yöntemi. Alfa kanalı varsayılan olarak gözardı edilir.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', nesne iliştirilemediyse 'false'.