DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneÖzel GrafiklerCCanvasLineVertical 

LineVertical

Bir dikey çizgi parçası çizer.

void  LineVertical(
   int         x,       // X koordinatı
   int         y1,      // Y koordinatı
   int         y2,      // Y koordinatı
   const uint  clr      // renk
   );

Parametreler

x

[in]  Parçanın X koordinatı.

y1

[in]  Parçanın ilk noktasının Y koordinatı.

y2

[in]  Parçanın ikinci noktasının Y koordinatı.

clr

[in]  ARGB biçiminde renk bilgisi.