CChartCanvas
实施用于绘制图表及其元素的类的基类。
描述
该类包括处理任何图表基础元素的方法：坐标轴及其标志，图表图例，网格，背景等等。在这里您可以自定义显示元素的选项：可见性，文本颜色等等。
声明
|
class CChartCanvas : public CCanvas
主题
|
#include <Canvas\Charts\ChartCanvas.mqh>
|
继承体系
CChartCanvas
直接分支
类函数
|
方法
|
动作
|
返回和设置背景颜色。
|
返回和设置边框颜色。
|
返回和设置文本颜色。
|
返回和设置网格颜色。
|
返回和设置可允许的最大数据量（序列）。
|
返回和设置描述符的最大长度。
|
返回和设置图表元素的可视标识。
|
返回和设置图表上的图例可视标识。
|
返回左侧比例值的可视标识。
|
返回右侧比例值的可视标识。
|
返回顶部比例值的可视标识。
|
返回底部比例值的可视标识。
|
返回图表网格的可视标识。
|
返回图表描述符的可视标识。
|
返回图表百分比的可视标识。
|
返回和设置纵坐标最小值。
|
返回和设置纵坐标最大值。
|
返回和设置绘制图表网格时的纵坐标标尺数。
|
返回和设置数据偏移值。
|
返回图表数据序列的总数。
|
绘制描述符的虚拟方法。
|
在指定索引绘制数据序列的虚拟方法。
|
创建图形资源的虚拟方法。
|
设置一组可允许的图表元素可视标识。
|
设置图例的可视标识。
|
设置左侧比例的可视标识。
|
设置右侧比例的可视标识。
|
设置顶部比例的可视标识。
|
设置底部比例的可视标识。
|
设置网格的可视标识。
|
设置描述符的可视标识。
|
设置值的可视标识。
|
设置百分比的可视标识。
|
设置图例的文本对齐方式。
|
设置序列的值累计标识。
|
设置纵坐标值的参数。
|
更新序列描述符的值（指定位置）。
|
更新序列颜色（指定位置）。
|
执行绘制图表的内部计算。
|
重新绘制图表。
|
绘制背景。
|
重新绘制图例。
|
绘制垂直图例。
|
绘制水平图例。
|
计算比例坐标。
|
重新绘制全部值比例。
|
重新绘制左侧值比例。
|
重新绘制右侧值比例。
|
重新绘制顶部值比例。
|
重新绘制底部值比例。
|
重新绘制图表。
|
重新绘制图表。