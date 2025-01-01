文档部分
MQL5参考标准程序库自定义图形CChartCanvas 

CChartCanvas

实施用于绘制图表及其元素的类的基类。  

描述

该类包括处理任何图表基础元素的方法：坐标轴及其标志，图表图例，网格，背景等等。在这里您可以自定义显示元素的选项：可见性，文本颜色等等。

声明

   class CChartCanvas : public CCanvas

主题

   #include <Canvas\Charts\ChartCanvas.mqh>

继承体系

  CCanvas

      CChartCanvas

直接分支

CHistogramChart, CLineChart, CPieChart

类函数

方法

动作

ColorBackground

返回和设置背景颜色。

ColorBorder

返回和设置边框颜色。

ColorText

返回和设置文本颜色。

ColorGrid

返回和设置网格颜色。

MaxData

返回和设置可允许的最大数据量（序列）。

MaxDescrLen

返回和设置描述符的最大长度。

ShowFlags

返回和设置图表元素的可视标识。

IsShowLegend

返回和设置图表上的图例可视标识。

IsShowScaleLeft

返回左侧比例值的可视标识。

IsShowScaleRight

返回右侧比例值的可视标识。

IsShowScaleTop

返回顶部比例值的可视标识。

IsShowScaleBottom

返回底部比例值的可视标识。

IsShowGrid

返回图表网格的可视标识。

IsShowDescriptors

返回图表描述符的可视标识。

IsShowPercent

返回图表百分比的可视标识。

VScaleMin

返回和设置纵坐标最小值。

VScaleMax

返回和设置纵坐标最大值。

NumGrid

返回和设置绘制图表网格时的纵坐标标尺数。

DataOffset

返回和设置数据偏移值。

DataTotal

返回图表数据序列的总数。

DrawDescriptors

绘制描述符的虚拟方法。

DrawData

在指定索引绘制数据序列的虚拟方法。

Create

创建图形资源的虚拟方法。                                      

AllowedShowFlags

设置一组可允许的图表元素可视标识。                                  

ShowLegend

设置图例的可视标识。

ShowScaleLeft

设置左侧比例的可视标识。

ShowScaleRight

设置右侧比例的可视标识。

ShowScaleTop

设置顶部比例的可视标识。

ShowScaleBottom

设置底部比例的可视标识。

ShowGrid

设置网格的可视标识。

ShowDescriptors

设置描述符的可视标识。

ShowValue

设置值的可视标识。

ShowPercent

设置百分比的可视标识。

LegendAlignment

设置图例的文本对齐方式。

Accumulative

设置序列的值累计标识。                                           

VScaleParams

设置纵坐标值的参数。

DescriptorUpdate

更新序列描述符的值（指定位置）。

ColorUpdate

更新序列颜色（指定位置）。

ValuesCheck

执行绘制图表的内部计算。

Redraw

重新绘制图表。

DrawBackground

绘制背景。

DrawLegend

重新绘制图例。

DrawLegendVertical

绘制垂直图例。

DrawLegendHorizontal

绘制水平图例。

CalcScales

计算比例坐标。

DrawScales

重新绘制全部值比例。

DrawScaleLeft

重新绘制左侧值比例。

DrawScaleRight

重新绘制右侧值比例。

DrawScaleTop

重新绘制顶部值比例。

DrawScaleBottom

重新绘制底部值比例。

DrawGrid

重新绘制图表。

DrawChart

重新绘制图表。

方法继承自类 CCanvas

CreateBitmap, CreateBitmap, CreateBitmapLabel, CreateBitmapLabel, Attach, Attach, Destroy, ChartObjectName, ResourceName, Width, Height, Update, Resize, Erase, PixelGet, PixelSet, LineVertical, LineHorizontal, Line, Polyline, Polygon, Rectangle, Triangle, Circle, Ellipse, Arc, Arc, Arc, Pie, Pie, FillRectangle, FillTriangle, FillPolygon, FillCircle, FillEllipse, Fill, Fill, PixelSetAA, LineAA, PolylineAA, PolygonAA, TriangleAA, CircleAA, EllipseAA, LineWu, PolylineWu, PolygonWu, TriangleWu, CircleWu, EllipseWu, LineThickVertical, LineThickHorizontal, LineThick, PolylineThick, PolygonThick, PolylineSmooth, PolygonSmooth, FontSet, FontNameSet, FontSizeSet, FontFlagsSet, FontAngleSet, FontGet, FontNameGet, FontSizeGet, FontFlagsGet, FontAngleGet, TextOut, TextWidth, TextHeight, TextSize, GetDefaultColor, TransparentLevelSet, LoadFromFile, LineStyleGet, LineStyleSet