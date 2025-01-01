DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos personalizadosCChartCanvas 

CChartCanvas

Classe de base para implementar classes com cuja ajuda ocorre o desenho de gráficos e seus elementos.  

Descrição

Esta classe inclui os métodos para lidar com os elementos básicos de todos os gráficos: eixos coordenados e suas marcações, descrições gráficas, grade, fundo, etc. Aqui, são configurados os parâmetros de exibição de elementos: visibilidade/invisibilidade, cor do texto, etc.

Declaração

   class CChartCanvas : public CCanvas

Cabeçalho

   #include <Canvas\Charts\ChartCanvas.mqh>

Hierarquia de herança

  CCanvas

      CChartCanvas

Descendentes diretos

CHistogramChart, CLineChart, CPieChart

Métodos de classe

Método

Ação

ColorBackground

Retorna e define a cor de fundo.

ColorBorder

Retorna e define a cor da borda.

ColorText

Retorna e define a cor do texto.

ColorGrid

Retorna e define a cor da grade.

MaxData

Retorna e define o número máximo de dados permitidos (de séries).

MaxDescrLen

Retorna e define o comprimento máximo dos descritores.

ShowFlags

Retorna e define o sinalizador de visibilidade dos elementos do gráfico.

IsShowLegend

Retorna o sinalizador de visibilidade da legenda do gráfico.

IsShowScaleLeft

Retorna o sinalizador de visibilidade da escala dos valores à esquerda.

IsShowScaleRight

Retorna o sinalizador de visibilidade da escala dos valores à direita.

IsShowScaleTop

Retorna o sinalizador de visibilidade da escala dos valores acima.

IsShowScaleBottom

Retorna o sinalizador de visibilidade da escala dos valores abaixo.

IsShowGrid

Retorna o sinalizador de visibilidade da grade no gráfico.

IsShowDescriptors

Retorna o sinalizador de visibilidade do descritor no gráfico.

IsShowPercent

Retorna o sinalizador de visibilidade da porcentagem no gráfico.

VScaleMin

Retorna e define o mínimo na escala vertical de valores.

VScaleMax

Retorna e define o máximo na escala vertical de valores.

NumGrid

Retorna e define o número de divisões verticais da escala ao plotar a grade no gráfico.

DataOffset

Retorna e define o valor de deslocamento dos dados.

DataTotal

Retorna o número total de séries de dados no gráfico.

DrawDescriptors

Método virtual para renderizar descritores.

DrawData

Método virtual para desenhar uma série de dados no índice especificado.

Create

Método virtual que cria um recurso gráfico.                                      

AllowedShowFlags

Define o conjunto de sinalizadores de visibilidade permitidos para os elementos no gráfico.                                  

ShowLegend

Define o sinalizador de visibilidade para a legenda.

ShowScaleLeft

Define o sinalizador de visibilidade para a escala esquerda.

ShowScaleRight

Define o sinalizador de visibilidade para a escala direita.

ShowScaleTop

Define o sinalizador de visibilidade para a escala superior.

ShowScaleBottom

Define o sinalizador de visibilidade para a escala inferior.

ShowGrid

Define o sinalizador de visibilidade para a grade.

ShowDescriptors

Define o sinalizador de visibilidade para os descritores.

ShowValue

Define o sinalizador de visibilidade para os valores.

ShowPercent

Define o sinalizador de visibilidade para as porcentagens.

LegendAlignment

Define o alinhamento do texto para a legenda.

Accumulative

Define os sinalizadores de acumulação de valores para as séries.                                           

VScaleParams

Define os parâmetros para a escala vertical de valores.

DescriptorUpdate

Atualiza o valor do descritor de uma série (numa determinada posição).

ColorUpdate

Atualiza a cor das séries (numa determinada posição).

ValuesCheck

Realiza cálculos internos para plotagem do gráfico.

Redraw

Redesenha o gráfico.

DrawBackground

Desenha o fundo.

DrawLegend

Redesenha a legenda.

DrawLegendVertical

Desenha uma legenda vertical.

DrawLegendHorizontal

Desenha uma legenda horizontal.

CalcScales

Calcula as coordenadas da escala.

DrawScales

Redesenha todas as escalas dos valores.

DrawScaleLeft

Redesenha a escala esquerda dos valores.

DrawScaleRight

Redesenha a escala direita dos valores.

DrawScaleTop

Redesenha a escala superior dos valores.

DrawScaleBottom

Redesenha a escala inferior dos valores.

DrawGrid

Redesenha a grade.

DrawChart

Redesenha os dados.

Métodos herdados da classe CCanvas

CreateBitmap, CreateBitmap, CreateBitmapLabel, CreateBitmapLabel, Attach, Attach, Destroy, ChartObjectName, ResourceName, Width, Height, Update, Resize, Erase, PixelGet, PixelSet, LineVertical, LineHorizontal, Line, Polyline, Polygon, Rectangle, Triangle, Circle, Ellipse, Arc, Arc, Arc, Pie, Pie, FillRectangle, FillTriangle, FillPolygon, FillCircle, FillEllipse, Fill, Fill, PixelSetAA, LineAA, PolylineAA, PolygonAA, TriangleAA, CircleAA, EllipseAA, LineWu, PolylineWu, PolygonWu, TriangleWu, CircleWu, EllipseWu, LineThickVertical, LineThickHorizontal, LineThick, PolylineThick, PolygonThick, PolylineSmooth, PolygonSmooth, FontSet, FontNameSet, FontSizeSet, FontFlagsSet, FontAngleSet, FontGet, FontNameGet, FontSizeGet, FontFlagsGet, FontAngleGet, TextOut, TextWidth, TextHeight, TextSize, GetDefaultColor, TransparentLevelSet, LoadFromFile, LineStyleGet, LineStyleSet