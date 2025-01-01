- ColorBackground
CChartCanvas
Classe de base para implementar classes com cuja ajuda ocorre o desenho de gráficos e seus elementos.
Descrição
Esta classe inclui os métodos para lidar com os elementos básicos de todos os gráficos: eixos coordenados e suas marcações, descrições gráficas, grade, fundo, etc. Aqui, são configurados os parâmetros de exibição de elementos: visibilidade/invisibilidade, cor do texto, etc.
Declaração
|
class CChartCanvas : public CCanvas
Cabeçalho
|
#include <Canvas\Charts\ChartCanvas.mqh>
|
Hierarquia de herança
CChartCanvas
Descendentes diretos
Métodos de classe
|
Método
|
Ação
|
Retorna e define a cor de fundo.
|
Retorna e define a cor da borda.
|
Retorna e define a cor do texto.
|
Retorna e define a cor da grade.
|
Retorna e define o número máximo de dados permitidos (de séries).
|
Retorna e define o comprimento máximo dos descritores.
|
Retorna e define o sinalizador de visibilidade dos elementos do gráfico.
|
Retorna o sinalizador de visibilidade da legenda do gráfico.
|
Retorna o sinalizador de visibilidade da escala dos valores à esquerda.
|
Retorna o sinalizador de visibilidade da escala dos valores à direita.
|
Retorna o sinalizador de visibilidade da escala dos valores acima.
|
Retorna o sinalizador de visibilidade da escala dos valores abaixo.
|
Retorna o sinalizador de visibilidade da grade no gráfico.
|
Retorna o sinalizador de visibilidade do descritor no gráfico.
|
Retorna o sinalizador de visibilidade da porcentagem no gráfico.
|
Retorna e define o mínimo na escala vertical de valores.
|
Retorna e define o máximo na escala vertical de valores.
|
Retorna e define o número de divisões verticais da escala ao plotar a grade no gráfico.
|
Retorna e define o valor de deslocamento dos dados.
|
Retorna o número total de séries de dados no gráfico.
|
Método virtual para renderizar descritores.
|
Método virtual para desenhar uma série de dados no índice especificado.
|
Método virtual que cria um recurso gráfico.
|
Define o conjunto de sinalizadores de visibilidade permitidos para os elementos no gráfico.
|
Define o sinalizador de visibilidade para a legenda.
|
Define o sinalizador de visibilidade para a escala esquerda.
|
Define o sinalizador de visibilidade para a escala direita.
|
Define o sinalizador de visibilidade para a escala superior.
|
Define o sinalizador de visibilidade para a escala inferior.
|
Define o sinalizador de visibilidade para a grade.
|
Define o sinalizador de visibilidade para os descritores.
|
Define o sinalizador de visibilidade para os valores.
|
Define o sinalizador de visibilidade para as porcentagens.
|
Define o alinhamento do texto para a legenda.
|
Define os sinalizadores de acumulação de valores para as séries.
|
Define os parâmetros para a escala vertical de valores.
|
Atualiza o valor do descritor de uma série (numa determinada posição).
|
Atualiza a cor das séries (numa determinada posição).
|
Realiza cálculos internos para plotagem do gráfico.
|
Redesenha o gráfico.
|
Desenha o fundo.
|
Redesenha a legenda.
|
Desenha uma legenda vertical.
|
Desenha uma legenda horizontal.
|
Calcula as coordenadas da escala.
|
Redesenha todas as escalas dos valores.
|
Redesenha a escala esquerda dos valores.
|
Redesenha a escala direita dos valores.
|
Redesenha a escala superior dos valores.
|
Redesenha a escala inferior dos valores.
|
Redesenha a grade.
|
Redesenha os dados.
|
Métodos herdados da classe CCanvas
CreateBitmap, CreateBitmap, CreateBitmapLabel, CreateBitmapLabel, Attach, Attach, Destroy, ChartObjectName, ResourceName, Width, Height, Update, Resize, Erase, PixelGet, PixelSet, LineVertical, LineHorizontal, Line, Polyline, Polygon, Rectangle, Triangle, Circle, Ellipse, Arc, Arc, Arc, Pie, Pie, FillRectangle, FillTriangle, FillPolygon, FillCircle, FillEllipse, Fill, Fill, PixelSetAA, LineAA, PolylineAA, PolygonAA, TriangleAA, CircleAA, EllipseAA, LineWu, PolylineWu, PolygonWu, TriangleWu, CircleWu, EllipseWu, LineThickVertical, LineThickHorizontal, LineThick, PolylineThick, PolygonThick, PolylineSmooth, PolygonSmooth, FontSet, FontNameSet, FontSizeSet, FontFlagsSet, FontAngleSet, FontGet, FontNameGet, FontSizeGet, FontFlagsGet, FontAngleGet, TextOut, TextWidth, TextHeight, TextSize, GetDefaultColor, TransparentLevelSet, LoadFromFile, LineStyleGet, LineStyleSet