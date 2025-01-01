Create

Herhangi bir çizelge nesnesine bağlamadan bir grafiksel kaynak oluşturur.

virtual bool Create(

const string name,

const int width,

const int height,

ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

);

Parametreler

name

[in] Grafiksel kaynak ismi için bir kök. Kaynak ismi, oluşturma işlemi sırasında kök kelimeye pseudo-rassal bir dizgi eklenerek meydana getirilir.

width

[in] Piksel bazında genişlik (X-ekseni üzerindeki boyut).

height

[in] Piksel bazında yükseklik (Y-ekseni üzerindeki boyut).

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in] Renk işleme yöntemi. Renk işleme yöntemleri hakkında daha fazla bilgi için ResourceCreate() fonksiyonunun açıklamasına bakın.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'