DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneÖzel GrafiklerCCanvasCreate 

Create

Herhangi bir çizelge nesnesine bağlamadan bir grafiksel kaynak oluşturur.

virtual bool  Create(
   const string       name,                                 // isim
   const int          width,                                // genişlik
   const int          height,                               // yükseklik
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // biçim
   );

Parametreler

name

[in]  Grafiksel kaynak ismi için bir kök. Kaynak ismi, oluşturma işlemi sırasında kök kelimeye pseudo-rassal bir dizgi eklenerek meydana getirilir.

width

[in]  Piksel bazında genişlik (X-ekseni üzerindeki boyut).

height

[in]  Piksel bazında yükseklik (Y-ekseni üzerindeki boyut).

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in]  Renk işleme yöntemi. Renk işleme yöntemleri hakkında daha fazla bilgi için ResourceCreate() fonksiyonunun açıklamasına bakın.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'