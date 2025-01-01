DokümantasyonBölümler
Ardışık iki antialiasing algoritması kullanarak belirtilen kalınlıkta bir çoklu çizgi çizer. Önce, Parçalar ayrı olarak Beizer eğrilerine göre düzleştirilir. Sonra bu parçalardan oluşturulan çoklu çizgi, düzleştirme kalitesini artırmak için taramalı antialiasing algoritması uygulanır.

void  PolylineSmooth(
   const int&       x[],                         // çokgen noktalarının X koordinatları dizisi
   const int&       y[],                         // çokgen noktalarının Y koordinatları dizisi
   const uint       clr,                         // renk 
   const int        size,                        // çizgi kalınlığı
   ENUM_LINE_STYLE  style=STYLE_SOLID,           // çizgi stili
   ENUM_LINE_END    end_style=LINE_END_ROUND,    // çizgi sonu stili
   double           tension=0.5,                 // antialiasing parametresinin değeri
   double           step=10                      // yakınsama adımı
   )

Parametreler

&x[]

[in]  Devamlı-çizgi noktalarının X koordinatları dizisi.

&y[]

[in]  Devamlı-çizgi noktalarının Y koordinatları dizisi.

clr

[in]  ARGB biçiminde renk bilgisi.

size

[in]  Çizgi genişliği.

style=STYLE_SOLID

[in]  Çizgi stili ENUM_LINE_STYLE değerlerinden biri veya özel bir değer olabilir.

end_style=LINE_END_ROUND

[in]  Çizgi sonu stili ENUM_LINE_END sayımının değerlerini alabilir.

tension=0.5

[in]  Düzleştirme parametresinin değeri

step=10

[in]  Yakınsama adımı.

 