PolylineSmooth

Ardışık iki antialiasing algoritması kullanarak belirtilen kalınlıkta bir çoklu çizgi çizer. Önce, Parçalar ayrı olarak Beizer eğrilerine göre düzleştirilir. Sonra bu parçalardan oluşturulan çoklu çizgi, düzleştirme kalitesini artırmak için taramalı antialiasing algoritması uygulanır.

void PolylineSmooth(

const int& x[],

const int& y[],

const uint clr,

const int size,

ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID,

ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND,

double tension=0.5,

double step=10

)

Parametreler

&x[]

[in] Devamlı-çizgi noktalarının X koordinatları dizisi.

&y[]

[in] Devamlı-çizgi noktalarının Y koordinatları dizisi.

clr

[in] ARGB biçiminde renk bilgisi.

size

[in] Çizgi genişliği.

style=STYLE_SOLID

[in] Çizgi stili ENUM_LINE_STYLE değerlerinden biri veya özel bir değer olabilir.

end_style=LINE_END_ROUND

[in] Çizgi sonu stili ENUM_LINE_END sayımının değerlerini alabilir.

tension=0.5

[in] Düzleştirme parametresinin değeri

step=10

[in] Yakınsama adımı.