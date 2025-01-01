DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneÖzel GrafiklerCCanvasPixelGet 

PixelGet

Belirtilen koordinatlardaki noktanın renk bilgisini alır.

uint  PixelGet(
   const int  x,     // X koordinatı
   const int  y      // Y koordinatı
   );

Parametreler

x

[in]  Noktanın X koordinatı.

y

[in]  Noktanın Y koordinatı.

Dönüş değeri

ARGB biçiminde noktanın rengi.