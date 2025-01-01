DokümantasyonBölümler
Pie

(x1,y1) ve (x2,y2) köşe koordinatlarıyla tanımlanan bir dikdörtgen içinde bir dolguulu elips dilimi çizer. Dilim yayının sınırları elips merkezinden gelen çizgilerle – (x3,y3) ve (x4,y4) koordinatlarıyla – kesilir.

void  Pie(
   int         x1,      // dikdörtgenin sol üst köşesinin X koordinatı
   int         y1,      // dikdörtgenin sol üst köşesinin Y koordinatı
   int         x2,      // dikdörtgenin ssağ alt köşesinin X koordinatı
   int         y2,      // dikdörtgenin ssağ alt köşesinin Y koordinatı
   int         x3,      // yay sınırını belirleyen ilk noktanın X koordinatı
   int         y3,      // yay sınırını belirleyen ilk noktanın Y koordinatı
   int         x4,      // yay sınırını belirleyen ikinci noktanın X koordinatı
   int         y4,      // yay sınırını belirleyen ikinci noktanın Y koordinatı
   const uint  clr,     // çizgi rengi
   const uint  fill_clr // dolgu rengi
   );

Parametreler

x1

[in]  Dikdörtgenin sol üst köşesinin X koordinatı.

y1

[in]  Dikdörtgenin sol üst köşesinin Y koordinatı.

x2

[in]  Dikdörtgenin sağ alt köşesinin X koordinatı.

y2

[in]  Dikdörtgenin sağ alt köşesinin Y koordinatı.

x3

[in]  Dikdörtgen merkezinden gelip yay sınırını belirleyen çizgi için, ilk noktanın X koordinatı.

y3

[in]  Dikdörtgen merkezinden gelip yay sınırını belirleyen çizgi için, ilk noktanın Y koordinatı.

x4

[in]  Dikdörtgen merkezinden gelip yay sınırını belirleyen çizgi için, ikinci noktanın X koordinatı.

y4

[in]  Dikdörtgen merkezinden gelip yay sınırını belirleyen çizgi için, ikinci noktanın Y koordinatı.

clr

[in]  ARGB biçiminde, şekil sınırlarının rengi.

fill_clr

[in]  ARGB biçiminde, dolgu rengi. Rengi argb biçimine dönüştürmek için ColorToARGB() fonksiyonunu kullanın.

rx ve ry uzunlukları ile tanımlı dikdörtgen içinde, (x,y) merkezli elipse göre bir dolgulu dilim çizer. Dilim yayının sınırları elips merkezinden gelen fi3 ve fi4 açılarına sahip ışınlarla kesilir.

void  Pie(
   int         x,       // elips merkezinin X koordinatı
   int         y,       // elips merkezinin Y koordinatı
   int         rx,      // elipsin yatay (X ekseni)yarıçapı
   int         ry,      // elipsin dikey (Y ekseni)yarıçapı
   int         fi3,     // elips yayının ilk noktasının açısı
   int         fi4,     // elips yayının ikinci noktasının açısı
   const uint  clr,     // çizgi rengi
   const uint  fill_clr // dolgu rengi
   );

rx ve ry uzunlukları ile tanımlı dikdörtgen içinde, (x,y) merkezli elips için bir dolgulu dilim çizer ve yay sınırlarının koordinatlarına dönüş yapar. Dilim yayının sınırları elips merkezinden gelen fi3 ve fi4 açılarına sahip ışınlarla kesilir.

void  Pie(
   int         x,       // elips merkezinin X koordinatı
   int         y,       // elips merkezinin Y koordinatı
   int         rx,      // elipsin yatay (X ekseni)yarıçapı
   int         ry,      // elipsin dikey (Y ekseni)yarıçapı
   int         fi3,     // elips yayının ilk noktasının açısı
   int         fi4,     // elips yayının ikinci noktasının açısı
   int&        x3,      // yayın ilk sınırının X koordinatı
   int&        y3,      // yayın ilk sınırının Y koordinatı
   int&        x4,      // yayın ikinci sınırının X koordinatı
   int&        y4,      // yayın ikinci sınırının Y koordinatı
   const uint  clr,     // çizgi rengi
   const uint  fill_clr // dolgu rengi
   );

Parametreler

x

[in]  Elips merkezinin X koordinatı.

y

[in]  Elips merkezinin Y koordinatı.

rx

[in]  Elipsin X eksenindeki yarı çapı (piksel cinsinden).

ry

[in]  Elipsin X eksenindeki yarı çapı (piksel cinsinden).

fi3

[in]  İlk yay sınırını belirten açının radyan cinsinden değeri.

fi4

[in]  İkinci yay sınırını belirten açının radyan cinsinden değeri.

x3

[out] İlk yay sınırının X koordinatını alacak değişken.

y3

[out] İlk yay sınırının Y koordinatını alacak değişken.

x4

[out] İkinci yay sınırının X koordinatını alacak değişken.

y4

[out] İkinci yay sınırının Y koordinatını alacak değişken.

clr

[in]  ARGB biçiminde, şekil sınırlarının rengi.

fill_clr

[in]  ARGB biçiminde, dolgu rengi. Rengi argb biçimine dönüştürmek için ColorToARGB() fonksiyonunu kullanın.

Sınıf yöntemlerinin çağrılmasına örnek:

#include <Canvas\Canvas.mqh>
CCanvas canvas;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   int      Width=600;
   int      Height=400;
//--- kanvası oluştur
   if(!canvas.CreateBitmapLabel(0,0,"CirclesCanvas",30,30,Width,Height))
     {
      Print("Hata, kanvas oluşturulamadı: ",GetLastError());
     }
//--- kanvası temizle
   canvas.Erase(clrWhite);
//--- dikdörtgen çiz
   canvas.Rectangle(215-190,215-120,215+190,215+120,clrGray);
//--- ilk dilimi içiz
   canvas.Pie(215,215, 190,120,M_PI_4,2*M_PI-M_PI_4,ColorToARGB(clrBlue),ColorToARGB(clrRed));
//--- ikinci dilimi çiz
   canvas.Pie(215,215, 190,120,2*M_PI-M_PI_4,2*M_PI+M_PI_4,ColorToARGB(clrGreen),ColorToARGB(clrGreen));
//--- güncellenen kanvası görüntüle
   canvas.Update();   
   DebugBreak();
  }

 

