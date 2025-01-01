Pie

(x1,y1) ve (x2,y2) köşe koordinatlarıyla tanımlanan bir dikdörtgen içinde bir dolguulu elips dilimi çizer. Dilim yayının sınırları elips merkezinden gelen çizgilerle – (x3,y3) ve (x4,y4) koordinatlarıyla – kesilir.

void Pie(

int x1,

int y1,

int x2,

int y2,

int x3,

int y3,

int x4,

int y4,

const uint clr,

const uint fill_clr

);

Parametreler

x1

[in] Dikdörtgenin sol üst köşesinin X koordinatı.

y1

[in] Dikdörtgenin sol üst köşesinin Y koordinatı.

x2

[in] Dikdörtgenin sağ alt köşesinin X koordinatı.

y2

[in] Dikdörtgenin sağ alt köşesinin Y koordinatı.

x3

[in] Dikdörtgen merkezinden gelip yay sınırını belirleyen çizgi için, ilk noktanın X koordinatı.

y3

[in] Dikdörtgen merkezinden gelip yay sınırını belirleyen çizgi için, ilk noktanın Y koordinatı.

x4

[in] Dikdörtgen merkezinden gelip yay sınırını belirleyen çizgi için, ikinci noktanın X koordinatı.

y4

[in] Dikdörtgen merkezinden gelip yay sınırını belirleyen çizgi için, ikinci noktanın Y koordinatı.

clr

[in] ARGB biçiminde, şekil sınırlarının rengi.

fill_clr

[in] ARGB biçiminde, dolgu rengi. Rengi argb biçimine dönüştürmek için ColorToARGB() fonksiyonunu kullanın.

rx ve ry uzunlukları ile tanımlı dikdörtgen içinde, (x,y) merkezli elipse göre bir dolgulu dilim çizer. Dilim yayının sınırları elips merkezinden gelen fi3 ve fi4 açılarına sahip ışınlarla kesilir.

void Pie(

int x,

int y,

int rx,

int ry,

int fi3,

int fi4,

const uint clr,

const uint fill_clr

);

rx ve ry uzunlukları ile tanımlı dikdörtgen içinde, (x,y) merkezli elips için bir dolgulu dilim çizer ve yay sınırlarının koordinatlarına dönüş yapar. Dilim yayının sınırları elips merkezinden gelen fi3 ve fi4 açılarına sahip ışınlarla kesilir.

void Pie(

int x,

int y,

int rx,

int ry,

int fi3,

int fi4,

int& x3,

int& y3,

int& x4,

int& y4,

const uint clr,

const uint fill_clr

);

Parametreler

x

[in] Elips merkezinin X koordinatı.

y

[in] Elips merkezinin Y koordinatı.

rx

[in] Elipsin X eksenindeki yarı çapı (piksel cinsinden).

ry

[in] Elipsin X eksenindeki yarı çapı (piksel cinsinden).

fi3

[in] İlk yay sınırını belirten açının radyan cinsinden değeri.

fi4

[in] İkinci yay sınırını belirten açının radyan cinsinden değeri.

x3

[out] İlk yay sınırının X koordinatını alacak değişken.

y3

[out] İlk yay sınırının Y koordinatını alacak değişken.

x4

[out] İkinci yay sınırının X koordinatını alacak değişken.

y4

[out] İkinci yay sınırının Y koordinatını alacak değişken.

clr

[in] ARGB biçiminde, şekil sınırlarının rengi.

fill_clr

[in] ARGB biçiminde, dolgu rengi. Rengi argb biçimine dönüştürmek için ColorToARGB() fonksiyonunu kullanın.

Sınıf yöntemlerinin çağrılmasına örnek: