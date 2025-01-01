DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneÖzel GrafiklerCCanvasFontFlagsSet 

FontFlagsSet

Yazı-tipi bayraklarını ayarlar.

bool  FontFlagsSet(
   uint  flags      // bayraklar
   );

Parametreler

flags

[in]  Yazı-tipi oluşturma bayrakları. Bayraklar hakkında daha fazla bilgi için TextSetFont() fonksiyonunun açıklamasına bakın.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'