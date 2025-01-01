DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneÖzel GrafiklerCCanvasFillTriangle 

FillTriangle

Doldurulmuş bir üçgen çizer.

void  FillTriangle(
   int         x1,      // X koordinatı
   int         y1,      // Y koordinatı
   int         x2,      // X koordinatı
   int         y2,      // Y koordinatı
   int         x3,      // X koordinatı
   int         y3,      // Y koordinatı
   const uint  clr      // renk
   );

Parametreler

x1

[in]  Üçgenin ilk köşesinin X koordinatı.

y1

[in]  Üçgenin ilk köşesinin Y koordinatı.

x2

[in]  Üçgenin ikinci köşesinin X koordinatı.

y2

[in]  Üçgenin ikinci köşesinin Y koordinatı.

x3

[in]  Üçgenin üçüncü köşesinin X koordinatı.

y3

[in]  Üçgenin üçüncü köşesinin Y koordinatı.

clr

[in]  ARGB biçiminde renk bilgisi.