LineAA

Antialiasing algoritması kullanarak bir serbest-çizgi parçası çizer.

void LineAA(

const int x1,

const int y1,

const int x2,

const int y2,

const uint clr,

const uint style=UINT_MAX

);

Parametreler

x1

[in] Parçanın ilk noktasının X koordinatı.

y1

[in] Parçanın ilk noktasının Y koordinatı.

x2

[in] Parçanın ikinci noktasının X koordinatı.

y2

[in] Parçanın ikinci noktasının Y koordinatı.

clr

[in] ARGB biçiminde renk bilgisi.

style=UINT_MAX

[in] Çizgi stili, ENUM_LINE_STYLE sayımının değerlerinden biri veya kullanıcı tanımlı bir değer olabilir.