DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneÖzel GrafiklerCCanvasCircle 

Circle

Bir daire çizer

void  Circle(
   int         x,       // X koordinatı
   int         y,       // Y koordinatı
   int         r,       // yarıçap
   const uint  clr      // renk
   );

Parametreler

x

[in]  Daire merkezinin X koordinatı.

y

[in]  Daire merkezinin Y koordinatı.

r

[in]  Daire yarıçapı.

clr

[in]  ARGB biçiminde renk bilgisi.