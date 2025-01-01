- ColorBackground
CChartCanvas
Clase básica para implementar las clases que sirven para dibujar los gráficos y sus elementos.
Descripción
Esta clase incluye los métodos para trabajar con los elementos principales de cualquier gráfico: las coordenadas de los ejes y su trazado, la leyenda del gráfico, la cuadrícula, el fondo, etcétera. Aquí se ajustan los parámetros de representación de los elementos: visibilidad/invisibilidad, el color del texto, etcétera.
Declaración
|
class CChartCanvas : public CCanvas
Encabezamiento
|
#include <Canvas\Charts\ChartCanvas.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CChartCanvas
Descendientes directos
Métodos de clase
|
Método
|
Acción
|
Retorna y establece el color del fondo.
|
Retorna y establece el color de los límites.
|
Retorna y establece el color del texto.
|
Retorna y establece el color de la cuadrícula.
|
Retorna y establece el número máximo de datos permitido (series).
|
Retorna y establece la longitud máxima de los descriptores.
|
Retorna y establece la bandera de visibilidad de los elementos del gráfico.
|
Retorna la bandera de visibilidad de la leyenda en el gráfico.
|
Retorna la bandera de visibilidad de la escala de valores de la izquierda.
|
Retorna la bandera de visibilidad de la escala de valores de la derecha.
|
Retorna la bandera de visibilidad de la escala de valores de arriba.
|
Retorna la bandera de visibilidad de la escala de valores de abajo.
|
Retorna la bandera de visibilidad de la cuadrícula en el gráfico.
|
Retorna la bandera de visibilidad de los descriptores en el gráfico.
|
Retorna la bandera de visibilidad del tanto por ciento en el gráfico.
|
Retorna y establece el mínimo en la escala vertical de valores.
|
Retorna y establece el máximo en la escala vertical de valores.
|
Retorna y establece el número de secciones verticales de la escala al construir la cuadrícula del gráfico.
|
Retorna y establece el valor del desplazamiento de los datos.
|
Retorna el número total de series de datos en el gráfico.
|
Método virtual para dibujar los descriptores.
|
Método virtual para dibujar una serie de datos según el índice especificado.
|
Método virtual que crea un recurso gráfico.
|
Establece el conjunto de banderas de visibilidad permitidas para los elementos del gráfico.
|
Establece la bandera de visibilidad de la leyenda.
|
Establece la bandera de visibilidad para la escala izquierda.
|
Establece la bandera de visibilidad para la escala derecha.
|
Establece la bandera de visibilidad para la escala superior.
|
Establece la bandera de visibilidad para la escala inferior.
|
Establece la bandera de visibilidad para la cuadrícula.
|
Establece la bandera de visibilidad para los descriptores.
|
Establece la bandera de visibilidad para los valores.
|
Establece la bandera de visibilidad para los tantos por ciento.
|
Establece la alineación del texto para la leyenda.
|
Establece la bandera de acumulación de valores para la serie.
|
Establece los parámetros para la escala vertical de valores.
|
Actualiza el valor del descriptor de la serie (según la posición indicada).
|
Actualiza los colores de la serie (según la posición indicada).
|
Realiza el cálculo interno para la construcción del gráfico.
|
Redibuja el gráfico.
|
Dibuja el fondo.
|
Redibuja la leyenda.
|
Dibuja la leyenda vertical.
|
Dibuja la leyenda horizontal.
|
Calcula las coordenadas de la escala.
|
Redibuja todas las escalas de valores.
|
Redibuja la escala de valores de la izquierda.
|
Redibuja la escala de valores de la derecha.
|
Redibuja la escala de valores superior.
|
Redibuja la escala de valores inferior.
|
Redibuja la cuadrícula.
|
Redibuja los datos.
|
Métodos heredados de la clase CCanvas
