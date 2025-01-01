DocumentaciónSecciones
CChartCanvas

Clase básica para implementar las clases que sirven para dibujar los gráficos y sus elementos.  

Descripción

Esta clase incluye los métodos para trabajar con los elementos principales de cualquier gráfico: las coordenadas de los ejes y su trazado, la leyenda del gráfico, la cuadrícula, el fondo, etcétera. Aquí se ajustan los parámetros de representación de los elementos: visibilidad/invisibilidad, el color del texto, etcétera.

Declaración

   class CChartCanvas : public CCanvas

Encabezamiento

   #include <Canvas\Charts\ChartCanvas.mqh>

Jerarquía de herencia

  CCanvas

      CChartCanvas

Descendientes directos

CHistogramChart, CLineChart, CPieChart

Métodos de clase

Método

Acción

ColorBackground

Retorna y establece el color del fondo.

ColorBorder

Retorna y establece el color de los límites.

ColorText

Retorna y establece el color del texto.

ColorGrid

Retorna y establece el color de la cuadrícula.

MaxData

Retorna y establece el número máximo de datos permitido (series).

MaxDescrLen

Retorna y establece la longitud máxima de los descriptores.

ShowFlags

Retorna y establece la bandera de visibilidad de los elementos del gráfico.

IsShowLegend

Retorna la bandera de visibilidad de la leyenda en el gráfico.

IsShowScaleLeft

Retorna la bandera de visibilidad de la escala de valores de la izquierda.

IsShowScaleRight

Retorna la bandera de visibilidad de la escala de valores de la derecha.

IsShowScaleTop

Retorna la bandera de visibilidad de la escala de valores de arriba.

IsShowScaleBottom

Retorna la bandera de visibilidad de la escala de valores de abajo.

IsShowGrid

Retorna la bandera de visibilidad de la cuadrícula en el gráfico.

IsShowDescriptors

Retorna la bandera de visibilidad de los descriptores en el gráfico.

IsShowPercent

Retorna la bandera de visibilidad del tanto por ciento en el gráfico.

VScaleMin

Retorna y establece el mínimo en la escala vertical de valores.

VScaleMax

Retorna y establece el máximo en la escala vertical de valores.

NumGrid

Retorna y establece el número de secciones verticales de la escala al construir la cuadrícula del gráfico.

DataOffset

Retorna y establece el valor del desplazamiento de los datos.

DataTotal

Retorna el número total de series de datos en el gráfico.

DrawDescriptors

Método virtual para dibujar los descriptores.

DrawData

Método virtual para dibujar una serie de datos según el índice especificado.

Create

Método virtual que crea un recurso gráfico.                                      

AllowedShowFlags

Establece el conjunto de banderas de visibilidad permitidas para los elementos del gráfico.                                  

ShowLegend

Establece la bandera de visibilidad de la leyenda.

ShowScaleLeft

Establece la bandera de visibilidad para la escala izquierda.

ShowScaleRight

Establece la bandera de visibilidad para la escala derecha.

ShowScaleTop

Establece la bandera de visibilidad para la escala superior.

ShowScaleBottom

Establece la bandera de visibilidad para la escala inferior.

ShowGrid

Establece la bandera de visibilidad para la cuadrícula.

ShowDescriptors

Establece la bandera de visibilidad para los descriptores.

ShowValue

Establece la bandera de visibilidad para los valores.

ShowPercent

Establece la bandera de visibilidad para los tantos por ciento.

LegendAlignment

Establece la alineación del texto para la leyenda.

Accumulative

Establece la bandera de acumulación de valores para la serie.                                           

VScaleParams

Establece los parámetros para la escala vertical de valores.

DescriptorUpdate

Actualiza el valor del descriptor de la serie (según la posición indicada).

ColorUpdate

Actualiza los colores de la serie (según la posición indicada).

ValuesCheck

Realiza el cálculo interno para la construcción del gráfico.

Redraw

Redibuja el gráfico.

DrawBackground

Dibuja el fondo.

DrawLegend

Redibuja la leyenda.

DrawLegendVertical

Dibuja la leyenda vertical.

DrawLegendHorizontal

Dibuja la leyenda horizontal.

CalcScales

Calcula las coordenadas de la escala.

DrawScales

Redibuja todas las escalas de valores.

DrawScaleLeft

Redibuja la escala de valores de la izquierda.

DrawScaleRight

Redibuja la escala de valores de la derecha.

DrawScaleTop

Redibuja la escala de valores superior.

DrawScaleBottom

Redibuja la escala de valores inferior.

DrawGrid

Redibuja la cuadrícula.

DrawChart

Redibuja los datos.

Métodos heredados de la clase CCanvas

