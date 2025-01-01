Arc

(x1,y1) ve (x2,y2) köşe koordinatlarıyla tanımlanan bir dikdörtgen içinde bir elips yayı çizer. Yay sınırları elips merkezinden gelen çizgilerle – (x3,y3) ve (x4,y4) koordinatlarıyla – kesilir.

void Arc(

int x1,

int y1,

int x2,

int y2,

int x3,

int y3,

int x4,

int y4,

const uint clr

);

Parametreler

x1

[in] Dikdörtgenin sol üst köşesinin X koordinatı.

y1

[in] Dikdörtgenin sol üst köşesinin Y koordinatı.

x2

[in] Dikdörtgenin sağ alt köşesinin X koordinatı.

y2

[in] Dikdörtgenin sağ alt köşesinin Y koordinatı.

x3

[in] Dikdörtgen merkezinden gelip yay sınırını belirleyen çizgi için, ilk noktanın X koordinatı.

y3

[in] Dikdörtgen merkezinden gelip yay sınırını belirleyen çizgi için, ilk noktanın Y koordinatı.

x4

[in] Dikdörtgen merkezinden gelip yay sınırını belirleyen çizgi için, ikinci noktanın X koordinatı.

y4

[in] Dikdörtgen merkezinden gelip yay sınırını belirleyen çizgi için, ikinci noktanın Y koordinatı.

clr

[in] ARGB biçimli renk. Rengi argb biçimine dönüştürmek için ColorToARGB() fonksiyonunu kullanın.

rx ve ry uzunlukları ile tanımlı dikdörtgen içinde, (x,y) merkezli elipsin bir yayını çizer. Yay sınırları elips merkezinden gelen fi3 ve fi4 açılarına sahip ışınlarla kesilir.

void Arc(

int x,

int y,

int rx,

int ry,

int fi3,

int fi4,

const uint clr

);

rx ve ry uzunlukları ile tanımlı dikdörtgen içinde, (x,y) merkezli elipsin bir yayını çizer ve yay sınırlarının koordinatlarına dönüş yapar. Yay sınırları elips merkezinden gelen fi3 ve fi4 açılarına sahip ışınlarla kesilir.

void Arc(

int x,

int y,

int rx,

int ry,

int fi3,

int fi4,

int& x3,

int& y3,

int& x4,

int& y4,

const uint clr

);

Parametreler

x

[in] Elips merkezinin X koordinatı.

y

[in] Elips merkezinin Y koordinatı.

rx

[in] Elipsin X eksenindeki yarı çapı (piksel cinsinden).

ry

[in] Elipsin Y eksenindeki yarı çapı (piksel cinsinden).

fi3

[in] İlk yay sınırını belirten açının radyan cinsinden değeri.

fi4

[in] İkinci yay sınırını belirten açının radyan cinsinden değeri.

x3

[out] İlk yay sınırının X koordinatını alacak değişken.

y3

[out] İlk yay sınırının Y koordinatını alacak değişken.

x4

[out] İkinci yay sınırının X koordinatını alacak değişken.

y4

[out] İkinci yay sınırının Y koordinatını alacak değişken.

clr

[in] ARGB biçimli renk. Rengi argb biçimine dönüştürmek için ColorToARGB() fonksiyonunu kullanın.

Sınıf yöntemlerinin çağrılmasına örnek: