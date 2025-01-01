DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneÖzel GrafiklerCCanvasFillPolygon 

FillPolygon

Dolgulu poligon çizer.

void  FillPolygon(
   int&         x,      // poligonun X koordinatlarını içeren dizi
   int&         y,      // poligonun Y koordinatlarını içeren dizi
   const uint  clr      // renk
   );

Parametreler

x

[in]  Poligonun X koordinatlarını içeren dizi.

y

[in]  Poligonun Y koordinatlarını içeren dizi.

clr

[in]  ARGB biçiminde renk.

