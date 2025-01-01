PolylineThick

Antialiasing algoritması kullanarak belirtilen kalınlıkta bir çoklu çizgi çizer.

void PolylineThick(

const int &x[],

const int &y[],

const uint clr,

const int size,

const uint style,

ENUM_LINE_END end_style

)

Parametreler

&x[]

[in] Devamlı-çizgi noktalarının X koordinatları dizisi.

&y[]

[in] Devamlı-çizgi noktalarının Y koordinatları dizisi.

clr

[in] ARGB biçiminde renk bilgisi.

size

[in] Çizgi genişliği.

style

[in] Çizgi stili ENUM_LINE_STYLE değerlerinden biri veya özel bir değer olabilir.

end_style

[in] Çizgi sonu stili ENUM_LINE_END sayımının değerlerini alabilir.