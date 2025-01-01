DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneÖzel GrafiklerCCanvasPolylineThick 

PolylineThick

Antialiasing algoritması kullanarak belirtilen kalınlıkta bir çoklu çizgi çizer.

void  PolylineThick(
   const int      &x[],          // çokgen noktalarının X koordinatları dizisi
   const int      &y[],          // çokgen noktalarının Y koordinatları dizisi
   const uint     clr,           // renk
   const int      size,          // çizgi kalınlığı
   const uint     style,         // çizgi stili
   ENUM_LINE_END  end_style      // çizgi sonu stili
   )

Parametreler

&x[]

[in]  Devamlı-çizgi noktalarının X koordinatları dizisi.

&y[]

[in]  Devamlı-çizgi noktalarının Y koordinatları dizisi.

clr

[in]  ARGB biçiminde renk bilgisi.

size

[in]  Çizgi genişliği.

style

[in]  Çizgi stili ENUM_LINE_STYLE değerlerinden biri veya özel bir değer olabilir.

end_style

[in]  Çizgi sonu stili ENUM_LINE_END sayımının değerlerini alabilir.

 