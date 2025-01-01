DokümantasyonBölümler
Update

Değişiklikleri ekranda görüntüler.

void  Update(
   const bool  redraw=true      // bayrak
   );

Parametreler

redraw=true

 Çizelge yenileme gerekliliğinin bayrağı.