CreateBitmapLabel
Belli bir çizelge nesnesine bağlanan bir grafiksel kaynak oluşturur.
1. Mevcut çizelgenin ana penceresinde bir grafiksel kaynak oluşturur.
bool CreateBitmapLabel(
2. Çizelge tanımlayıcısı ve alt-pencere numarası ile bir grafiksel nesne oluşturur.
bool CreateBitmapLabel(
Parametreler
chart_id
[in] Nesnenin oluşturulacağı çizelgenin tanımlayıcısı.
subwin
[in] Nesnenin oluşturulacağı alt-pencerenin numarası.
name
[in] Çizelge nesnesinin ismi ve grafiksel kaynak ismi için bir kök.
x
[in] Çizelge nesnesi tutturma noktasının X koordinatı.
y
[in] Çizelge nesnesi tutturma noktasının Y koordinatı.
width
[in] Grafik nesnesinin piksel bazında genişliği (X-ekseni üzerindeki boyut).
height
[in] Grafik nesnesinin piksel bazında yüksekliği (Y-ekseni üzerindeki boyut).
clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
[in] Renk işleme yöntemi. Renk işleme yöntemleri hakkında daha fazla bilgi için ResourceCreate() fonksiyonunun açıklamasına bakın.
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'
Not
Fonksiyonun ilk versiyonunun kullanılması durumunda, nesne mevcut çizelgenin ana penceresinde oluşturulur.
Nesnenin boyutu grafiksel kaynağın boyutuyla örtüşür.