- ColorBackground
- ColorBorder
- ColorText
- ColorGrid
- MaxData
- MaxDescrLen
- ShowFlags
- IsShowLegend
- IsShowScaleLeft
- IsShowScaleRight
- IsShowScaleTop
- IsShowScaleBottom
- IsShowGrid
- IsShowDescriptors
- IsShowPercent
- VScaleMin
- VScaleMax
- NumGrid
- DataOffset
- DataTotal
- DrawDescriptors
- DrawData
- Create
- AllowedShowFlags
- ShowLegend
- ShowScaleLeft
- ShowScaleRight
- ShowScaleTop
- ShowScaleBottom
- ShowGrid
- ShowDescriptors
- ShowValue
- ShowPercent
- LegendAlignment
- Accumulative
- VScaleParams
- DescriptorUpdate
- ColorUpdate
- ValuesCheck
- Redraw
- DrawBackground
- DrawLegend
- DrawLegendVertical
- DrawLegendHorizontal
- CalcScales
- DrawScales
- DrawScaleLeft
- DrawScaleRight
- DrawScaleTop
- DrawScaleBottom
- DrawGrid
- DrawChart
CChartCanvas
Basisklasse für die Umsetzung der Klassen für das Zeichnen von Charts und deren Elemente.
Beschreibung
Diese Klasse beinhaltet Methoden für das Arbeiten mit den Grundelementen jedes Charts: Koordinatenachsen und deren Beschriftung, Legende, Gitter, Hintergrund usw. Hier werden die Parameter der Anzeige von Elementen gesetzt: Sichtbarkeit/Unsichtbarkeit, Textfarbe usw.
Deklaration
|
class CChartCanvas : public CCanvas
Überschrift
|
#include <Canvas\Charts\ChartCanvas.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CChartCanvas
Direkte Ableitungen
Methoden der Klasse
|
Methode
|
Aktion
|
Liefert und setzt die Hintergrundfarbe.
|
Liefert und setzt die Farbe der Grenzen.
|
Liefert und setzt die Textfarbe.
|
Liefert und setzt die Gitterfarbe.
|
Liefert und setzt die maximale Anzahl zulässiger Daten (Reihen).
|
Liefert und setzt die maximale Länge von Deskriptoren.
|
Liefert und setzt das Flag der Sichtbarkeit von Elementen eines Charts.
|
Gibt das Flag der Sichtbarkeit der Legende auf dem Chart zurück.
|
Gibt das Flag der Sichtbarkeit der Werteskala links zurück.
|
Gibt das Flag der Sichtbarkeit der Werteskala rechts zurück.
|
Gibt das Flag der Sichtbarkeit der Werteskala oben zurück.
|
Gibt das Flag der Sichtbarkeit der Werteskala unten zurück.
|
Gibt das Flag der Sichtbarkeit des Gitters auf dem Chart zurück.
|
Gibt das Flag der Sichtbarkeit von Deskriptoren auf dem Chart zurück.
|
Gibt das Flag der Sichtbarkeit von Prozenten auf dem Chart zurück.
|
Liefert und setzt das Minimum auf der vertikalen Werteskala.
|
Liefert und setzt das Maximum auf der vertikalen Werteskala.
|
Liefert und setzt die Anzahl vertikaler Striche auf der Skala beim Zeichnen des Gitters des Charts.
|
Liefert und setzt den Wert des Datenoffsets.
|
Gibt die Gesamtzahl der Datenreihen im Chart zurück.
|
Virtuelle Methode für das Zeichnen von Deskriptoren.
|
Virtuelle Methode für das Zeichnen von Datenreihen nach dem angegebenen Index.
|
Virtuelle Methode, die eine grafische Ressource erstellt.
|
Setzt den Set zulässiger Flags der Sichtbarkeit für Elemente des Charts.
|
Setzt das Flag der Sichtbarkeit für die Legende.
|
Setzt das Flag der Sichtbarkeit für die linke Skala.
|
Setzt das Flag der Sichtbarkeit für die rechte Skala.
|
Setzt das Flag der Sichtbarkeit für die obere Skala.
|
Setzt das Flag der Sichtbarkeit für die untere Skala.
|
Setzt das Flag der Sichtbarkeit für das Gitter.
|
Setzt das Flag der Sichtbarkeit für Deskriptoren.
|
Setzt das Flag der Sichtbarkeit für Werte.
|
Setzt das Flag der Sichtbarkeit für Prozente.
|
Setzt die Textausrichtung für die Legende.
|
Setzt das Flag für das Abspeichern von Werten für Reihen.
|
Setzt die Parameter für die vertikale Werteskala.
|
Aktualisiert den Wert des Deskriptors der Reihe (nach der angegebenen Position).
|
Aktualisiert die Farben der Reihen (nach der angegebenen Position).
|
Führt interne Berechnungen für das Zeichnen einer Grafik durch.
|
Zeichnet den Chart neu.
|
Zeichnet den Hintergrund.
|
Zeichnet die Legende neu.
|
Zeichnet die vertikale Legende.
|
Zeichnet die horizontale Legende.
|
Berechnet die Koordinaten der Skala.
|
Zeichnet alle Werteskalen neu.
|
Zeichnet die linke Werteskala neu.
|
Zeichnet die rechte Werteskala neu.
|
Zeichnet die obere Werteskala neu.
|
Zeichnet die untere Werteskala neu.
|
Zeichnet das Gitter neu.
|
Zeichnet die Daten neu.
|
Methoden geerbt von der Klasse CCanvas
CreateBitmap, CreateBitmap, CreateBitmapLabel, CreateBitmapLabel, Attach, Attach, Destroy, ChartObjectName, ResourceName, Width, Height, Update, Resize, Erase, PixelGet, PixelSet, LineVertical, LineHorizontal, Line, Polyline, Polygon, Rectangle, Triangle, Circle, Ellipse, Arc, Arc, Arc, Pie, Pie, FillRectangle, FillTriangle, FillPolygon, FillCircle, FillEllipse, Fill, Fill, PixelSetAA, LineAA, PolylineAA, PolygonAA, TriangleAA, CircleAA, EllipseAA, LineWu, PolylineWu, PolygonWu, TriangleWu, CircleWu, EllipseWu, LineThickVertical, LineThickHorizontal, LineThick, PolylineThick, PolygonThick, PolylineSmooth, PolygonSmooth, FontSet, FontNameSet, FontSizeSet, FontFlagsSet, FontAngleSet, FontGet, FontNameGet, FontSizeGet, FontFlagsGet, FontAngleGet, TextOut, TextWidth, TextHeight, TextSize, GetDefaultColor, TransparentLevelSet, LoadFromFile, LineStyleGet, LineStyleSet