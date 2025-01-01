DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekBenutzerdefinierte GrafikenCChartCanvas 

CChartCanvas

Basisklasse für die Umsetzung der Klassen für das Zeichnen von Charts und deren Elemente.  

Beschreibung

Diese Klasse beinhaltet Methoden für das Arbeiten mit den Grundelementen jedes Charts: Koordinatenachsen und deren Beschriftung, Legende, Gitter, Hintergrund usw. Hier werden die Parameter der Anzeige von Elementen gesetzt: Sichtbarkeit/Unsichtbarkeit, Textfarbe usw.

Deklaration

   class CChartCanvas : public CCanvas

Überschrift

   #include <Canvas\Charts\ChartCanvas.mqh>

Vererbungshierarchie

  CCanvas

      CChartCanvas

Direkte Ableitungen

CHistogramChart, CLineChart, CPieChart

Methoden der Klasse

Methode

Aktion

ColorBackground

Liefert und setzt die Hintergrundfarbe.

ColorBorder

Liefert und setzt die Farbe der Grenzen.

ColorText

Liefert und setzt die Textfarbe.

ColorGrid

Liefert und setzt die Gitterfarbe.

MaxData

Liefert und setzt die maximale Anzahl zulässiger Daten (Reihen).

MaxDescrLen

Liefert und setzt die maximale Länge von Deskriptoren.

ShowFlags

Liefert und setzt das Flag der Sichtbarkeit von Elementen eines Charts.

IsShowLegend

Gibt das Flag der Sichtbarkeit der Legende auf dem Chart zurück.

IsShowScaleLeft

Gibt das Flag der Sichtbarkeit der Werteskala links zurück.

IsShowScaleRight

Gibt das Flag der Sichtbarkeit der Werteskala rechts zurück.

IsShowScaleTop

Gibt das Flag der Sichtbarkeit der Werteskala oben zurück.

IsShowScaleBottom

Gibt das Flag der Sichtbarkeit der Werteskala unten zurück.

IsShowGrid

Gibt das Flag der Sichtbarkeit des Gitters auf dem Chart zurück.

IsShowDescriptors

Gibt das Flag der Sichtbarkeit von Deskriptoren auf dem Chart zurück.

IsShowPercent

Gibt das Flag der Sichtbarkeit von Prozenten auf dem Chart zurück.

VScaleMin

Liefert und setzt das Minimum auf der vertikalen Werteskala.

VScaleMax

Liefert und setzt das Maximum auf der vertikalen Werteskala.

NumGrid

Liefert und setzt die Anzahl vertikaler Striche auf der Skala beim Zeichnen des Gitters des Charts.

DataOffset

Liefert und setzt den Wert des Datenoffsets.

DataTotal

Gibt die Gesamtzahl der Datenreihen im Chart zurück.

DrawDescriptors

Virtuelle Methode für das Zeichnen von Deskriptoren.

DrawData

Virtuelle Methode für das Zeichnen von Datenreihen nach dem angegebenen Index.

Create

Virtuelle Methode, die eine grafische Ressource erstellt.                                      

AllowedShowFlags

Setzt den Set zulässiger Flags der Sichtbarkeit für Elemente des Charts.                                  

ShowLegend

Setzt das Flag der Sichtbarkeit für die Legende.

ShowScaleLeft

Setzt das Flag der Sichtbarkeit für die linke Skala.

ShowScaleRight

Setzt das Flag der Sichtbarkeit für die rechte Skala.

ShowScaleTop

Setzt das Flag der Sichtbarkeit für die obere Skala.

ShowScaleBottom

Setzt das Flag der Sichtbarkeit für die untere Skala.

ShowGrid

Setzt das Flag der Sichtbarkeit für das Gitter.

ShowDescriptors

Setzt das Flag der Sichtbarkeit für Deskriptoren.

ShowValue

Setzt das Flag der Sichtbarkeit für Werte.

ShowPercent

Setzt das Flag der Sichtbarkeit für Prozente.

LegendAlignment

Setzt die Textausrichtung für die Legende.

Accumulative

Setzt das Flag für das Abspeichern von Werten für Reihen.                                           

VScaleParams

Setzt die Parameter für die vertikale Werteskala.

DescriptorUpdate

Aktualisiert den Wert des Deskriptors der Reihe (nach der angegebenen Position).

ColorUpdate

Aktualisiert die Farben der Reihen (nach der angegebenen Position).

ValuesCheck

Führt interne Berechnungen für das Zeichnen einer Grafik durch.

Redraw

Zeichnet den Chart neu.

DrawBackground

Zeichnet den Hintergrund.

DrawLegend

Zeichnet die Legende neu.

DrawLegendVertical

Zeichnet die vertikale Legende.

DrawLegendHorizontal

Zeichnet die horizontale Legende.

CalcScales

Berechnet die Koordinaten der Skala.

DrawScales

Zeichnet alle Werteskalen neu.

DrawScaleLeft

Zeichnet die linke Werteskala neu.

DrawScaleRight

Zeichnet die rechte Werteskala neu.

DrawScaleTop

Zeichnet die obere Werteskala neu.

DrawScaleBottom

Zeichnet die untere Werteskala neu.

DrawGrid

Zeichnet das Gitter neu.

DrawChart

Zeichnet die Daten neu.

Methoden geerbt von der Klasse CCanvas

CreateBitmap, CreateBitmap, CreateBitmapLabel, CreateBitmapLabel, Attach, Attach, Destroy, ChartObjectName, ResourceName, Width, Height, Update, Resize, Erase, PixelGet, PixelSet, LineVertical, LineHorizontal, Line, Polyline, Polygon, Rectangle, Triangle, Circle, Ellipse, Arc, Arc, Arc, Pie, Pie, FillRectangle, FillTriangle, FillPolygon, FillCircle, FillEllipse, Fill, Fill, PixelSetAA, LineAA, PolylineAA, PolygonAA, TriangleAA, CircleAA, EllipseAA, LineWu, PolylineWu, PolygonWu, TriangleWu, CircleWu, EllipseWu, LineThickVertical, LineThickHorizontal, LineThick, PolylineThick, PolygonThick, PolylineSmooth, PolygonSmooth, FontSet, FontNameSet, FontSizeSet, FontFlagsSet, FontAngleSet, FontGet, FontNameGet, FontSizeGet, FontFlagsGet, FontAngleGet, TextOut, TextWidth, TextHeight, TextSize, GetDefaultColor, TransparentLevelSet, LoadFromFile, LineStyleGet, LineStyleSet