ShowFlags (Get yöntemi)

Çizelge elemanlarının görünürlük bayrağının değerini alır.

 bool  ShowFlags()

Dönüş Değeri

Çizelge elemanlarının görünürlük bayrağının değeri.

ShowFlags (Set yöntemi)

Çizelge elemanlarının görünürlük bayrağının değerini ayarlar.                                  

 void  ShowFlags(
   const uint  flags,  // bayrak
   )

Parametreler

flags

[in] Çizelge bileşenlerinin görünürlük değeri.