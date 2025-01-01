DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneÖzel GrafiklerCCanvasPolygon 

Polygon

Bir çokgen çizer.

void  Polygon(
   int&        x[],     // X koordinatları dizisi
   int&        y[],     // Y koordinatları dizisi
   const uint  clr      // renk
   );

Parametreler

x[]

[in]  Çokgen noktalarının X koordinatları dizisi.

y[]

[in]  Çokgen noktalarının Y koordinatları dizisi.

clr

[in]  ARGB biçiminde renk bilgisi.