TriangleAA

Antialiasing algoritması kullanarak bir dikdörtgen çizer.

void TriangleAA(

const int x1,

const int y1,

const int x2,

const int y2,

const int x3,

const int y3,

const uint clr,

const uint style=UINT_MAX

);

Parametreler

x1

[in] Üçgenin ilk köşesinin X koordinatı.

y1

[in] Üçgenin ilk köşesinin Y koordinatı.

x2

[in] Üçgenin ikinci köşesinin X koordinatı.

y2

[in] Üçgenin ikinci köşesinin Y koordinatı.

x3

[in] Üçgenin üçüncü köşesinin X koordinatı.

y3

[in] Üçgenin üçüncü köşesinin Y koordinatı.

clr

[in] ARGB biçiminde renk bilgisi.

style=UINT_MAX

[in] Çizgi stili, ENUM_LINE_STYLE sayımının değerlerinden biri veya kullanıcı tanımlı bir değer olabilir.