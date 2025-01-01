DokümantasyonBölümler
Resize

Bir grafiksel kaynağı yeniden boyutlandırır.

bool  Resize(
   const int  width,      // genişlik
   const int  height      // yükseklik
   );

Parametreler

width

[in]  Grafiksel kaynağın yeni genişliği.

height

[in]  Grafiksel kaynağın yeni yüksekliği.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'

Not

Yeniden boyutlandırma sırasında önceki görüntü kaydedilmez.