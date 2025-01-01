- ColorBackground
- ColorBorder
- ColorText
- ColorGrid
- MaxData
- MaxDescrLen
- ShowFlags
- IsShowLegend
- IsShowScaleLeft
- IsShowScaleRight
- IsShowScaleTop
- IsShowScaleBottom
- IsShowGrid
- IsShowDescriptors
- IsShowPercent
- VScaleMin
- VScaleMax
- NumGrid
- DataOffset
- DataTotal
- DrawDescriptors
- DrawData
- Create
- AllowedShowFlags
- ShowLegend
- ShowScaleLeft
- ShowScaleRight
- ShowScaleTop
- ShowScaleBottom
- ShowGrid
- ShowDescriptors
- ShowValue
- ShowPercent
- LegendAlignment
- Accumulative
- VScaleParams
- DescriptorUpdate
- ColorUpdate
- ValuesCheck
- Redraw
- DrawBackground
- DrawLegend
- DrawLegendVertical
- DrawLegendHorizontal
- CalcScales
- DrawScales
- DrawScaleLeft
- DrawScaleRight
- DrawScaleTop
- DrawScaleBottom
- DrawGrid
- DrawChart
CChartCanvas
Classe base per l'implementazione delle classi, che vengono utilizzate per il disegno di grafici e dei loro elementi.
Descrizione
Questa classe include i metodi per lavorare con gli elementi di base di qualsiasi grafico: assi coordinati e loro marchi, leggenda del grafico, griglia, sfondo, ecc. Qui è possibile personalizzare le opzioni per visualizzare gli elementi: visibilità, colore del testo, ecc.
Dichiarazione
|
class CChartCanvas : public CCanvas
Titolo
|
#include <Canvas\Charts\ChartCanvas.mqh>
|
Gerarchia ereditaria
CCanvas
CChartCanvas
Discendenti diretti
Metodi di classe
|
Metodo
|
Azione
|
Restituisce e imposta il colore di sfondo.
|
Restituisce e imposta il colore del bordo.
|
Restituisce e imposta il colore del testo.
|
Restituisce e imposta il colore della griglia.
|
Restituisce e imposta la quantità massima di dati (serie) consentita.
|
Restituisce e imposta la lunghezza massima dei descrittori.
|
Restituisce e imposta la barra di visibilità degli elementi del grafico.
|
Restituisce e imposta la bandiera di visibilità della leggenda sul grafico.
|
Restituisce la barra di visibilità della scala dei valori a sinistra.
|
Restituisce la barra di visibilità della scala dei valori a destra.
|
Restituisce la barra di visibilità della scala dei valori in alto.
|
Restituisce la barra di visibilità della scala dei valori nella parte inferiore.
|
Restituisce la barra di visibilità della griglia sul grafico.
|
Restituisce la barra di visibilità dei descrittori sul grafico.
|
Restituisce la barra di visibilità delle percentuali sul grafico.
|
Restituisce e imposta il minimo sulla scala verticale dei valori.
|
Restituisce e imposta il massimo sulla scala verticale dei valori.
|
Restituisce e imposta il numero di divisioni di scala verticale durante la tracciatura della griglia del grafico.
|
Restituisce e imposta il valore di offset dei dati.
|
Restituisce il numero totale di serie di dati nel grafico.
|
Metodo virtuale per il disegno dei descrittori.
|
Metodo virtuale per la creazione di serie di dati nell'indice specificato.
|
Metodo virtuale che crea una risorsa grafica.
|
Imposta l'insieme di flag di visibilità consentito per gli elementi del grafico.
|
Imposta la barra di visibilità per la leggenda.
|
Imposta la barra di visibilità per la scala sinistra.
|
Imposta la barra di visibilità per la giusta scala.
|
Imposta la barra di visibilità per la scala superiore.
|
Imposta la barra di visibilità per la scala inferiore.
|
Imposta la barra di visibilità per la griglia.
|
Imposta la barra di visibilità dei descrittori.
|
Imposta la barra di visibilità dei valori.
|
Imposta la barra di visibilità per le percentuali.
|
Imposta l'allineamento del testo per la leggenda.
|
Imposta la bolla di accumulo di valore per la serie.
|
Imposta i parametri per la scala verticale dei valori.
|
Aggiorna il valore del descrittore di serie (nella posizione specificata).
|
Aggiorna i colori della serie (nella posizione specificata).
|
Esegue calcoli interni per la compilazione del grafico.
|
Ridisegna il grafico.
|
Disegna lo sfondo.
|
Redigera la leggenda.
|
Disegna una leggenda verticale.
|
Disegna una leggenda orizzontale.
|
Calcola le coordinate della scala.
|
Redige tutte le scale di valori.
|
Riduce la scala sinistra dei valori.
|
Redige la giusta scala dei valori.
|
Riduce la scala superiore dei valori
|
Riduce la scala del valore inferiore.
|
Ridisegna il grafico.
|
Ridisegna il grafico.
|
Metodi ereditati da CCanvas
Create, CreateBitmap, CreateBitmap, CreateBitmapLabel, CreateBitmapLabel, Attach, Attach, Destroy, ChartObjectName, ResourceName, Width, Height, Update, Resize, Erase, PixelGet, PixelSet, LineVertical, LineHorizontal, Line, Polyline, Polygon, Rectangle, Triangle, Circle, Ellipse, Arc, Arc, Arc, Pie, Pie, FillRectangle, FillTriangle, FillPolygon, FillCircle, FillEllipse, Fill, Fill, PixelSetAA, LineAA, PolylineAA, PolygonAA, TriangleAA, CircleAA, EllipseAA, LineWu, PolylineWu, PolygonWu, TriangleWu, CircleWu, EllipseWu, LineThickVertical, LineThickHorizontal, LineThick, PolylineThick, PolygonThick, PolylineSmooth, PolygonSmooth, FontSet, FontNameSet, FontSizeSet, FontFlagsSet, FontAngleSet, FontGet, FontNameGet, FontSizeGet, FontFlagsGet, FontAngleGet, TextOut, TextWidth, TextHeight, TextSize, GetDefaultColor, TransparentLevelSet, LoadFromFile, LineStyleGet, LineStyleSet