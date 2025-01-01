DocumentazioneSezioni
Classe base per l'implementazione delle classi, che vengono utilizzate per il disegno di grafici e dei loro elementi.  

Descrizione

Questa classe include i metodi per lavorare con gli elementi di base di qualsiasi grafico: assi coordinati e loro marchi, leggenda del grafico, griglia, sfondo, ecc. Qui è possibile personalizzare le opzioni per visualizzare gli elementi: visibilità, colore del testo, ecc.

Dichiarazione

   class CChartCanvas : public CCanvas

Titolo

   #include <Canvas\Charts\ChartCanvas.mqh>

 

Gerarchia ereditaria

  CCanvas

      CChartCanvas

Discendenti diretti

CHistogramChart, CLineChart, CPieChart

Metodi di classe

Metodo

Azione

ColorBackground

Restituisce e imposta il colore di sfondo.

ColorBorder

Restituisce e imposta il colore del bordo.

ColorText

Restituisce e imposta il colore del testo.

ColorGrid

Restituisce e imposta il colore della griglia.

MaxData

Restituisce e imposta la quantità massima di dati (serie) consentita.

MaxDescrLen

Restituisce e imposta la lunghezza massima dei descrittori.

ShowFlags

Restituisce e imposta la barra di visibilità degli elementi del grafico.

IsShowLegend

Restituisce e imposta la bandiera di visibilità della leggenda sul grafico.

IsShowScaleLeft

Restituisce la barra di visibilità della scala dei valori a sinistra.

IsShowScaleRight

Restituisce la barra di visibilità della scala dei valori a destra.

IsShowScaleTop

Restituisce la barra di visibilità della scala dei valori in alto.

IsShowScaleBottom

Restituisce la barra di visibilità della scala dei valori nella parte inferiore.

IsShowGrid

Restituisce la barra di visibilità della griglia sul grafico.

IsShowDescriptors

Restituisce la barra di visibilità dei descrittori sul grafico.

IsShowPercent

Restituisce la barra di visibilità delle percentuali sul grafico.

VScaleMin

Restituisce e imposta il minimo sulla scala verticale dei valori.

VScaleMax

Restituisce e imposta il massimo sulla scala verticale dei valori.

NumGrid

Restituisce e imposta il numero di divisioni di scala verticale durante la tracciatura della griglia del grafico.

DataOffset

Restituisce e imposta il valore di offset dei dati.

DataTotal

Restituisce il numero totale di serie di dati nel grafico.

DrawDescriptors

Metodo virtuale per il disegno dei descrittori.

DrawData

Metodo virtuale per la creazione di serie di dati nell'indice specificato.

Create

Metodo virtuale che crea una risorsa grafica.                                      

AllowedShowFlags

Imposta l'insieme di flag di visibilità consentito per gli elementi del grafico.                                  

ShowLegend

Imposta la barra di visibilità per la leggenda.

ShowScaleLeft

Imposta la barra di visibilità per la scala sinistra.

ShowScaleRight

Imposta la barra di visibilità per la giusta scala.

ShowScaleTop

Imposta la barra di visibilità per la scala superiore.

ShowScaleBottom

Imposta la barra di visibilità per la scala inferiore.

ShowGrid

Imposta la barra di visibilità per la griglia.

ShowDescriptors

Imposta la barra di visibilità dei descrittori.

ShowValue

Imposta la barra di visibilità dei valori.

ShowPercent

Imposta la barra di visibilità per le percentuali.

LegendAlignment

Imposta l'allineamento del testo per la leggenda.

Accumulative

Imposta la bolla di accumulo di valore per la serie.                                           

VScaleParams

Imposta i parametri per la scala verticale dei valori.

DescriptorUpdate

Aggiorna il valore del descrittore di serie (nella posizione specificata).

ColorUpdate

Aggiorna i colori della serie (nella posizione specificata).

ValuesCheck

Esegue calcoli interni per la compilazione del grafico.

Redraw

Ridisegna il grafico.

DrawBackground

Disegna lo sfondo.

DrawLegend

Redigera la leggenda.

DrawLegendVertical

Disegna una leggenda verticale.

DrawLegendHorizontal

Disegna una leggenda orizzontale.

CalcScales

Calcola le coordinate della scala.

DrawScales

Redige tutte le scale di valori.

DrawScaleLeft

Riduce la scala sinistra dei valori.

DrawScaleRight

Redige la giusta scala dei valori.

DrawScaleTop

Riduce la scala superiore dei valori

DrawScaleBottom

Riduce la scala del valore inferiore.

DrawGrid

Ridisegna il grafico.

DrawChart

Ridisegna il grafico.

Metodi ereditati da CCanvas

Create, CreateBitmap, CreateBitmap, CreateBitmapLabel, CreateBitmapLabel, Attach, Attach, Destroy, ChartObjectName, ResourceName, Width, Height, Update, Resize, Erase, PixelGet, PixelSet, LineVertical, LineHorizontal, Line, Polyline, Polygon, Rectangle, Triangle, Circle, Ellipse, Arc, Arc, Arc, Pie, Pie, FillRectangle, FillTriangle, FillPolygon, FillCircle, FillEllipse, Fill, Fill, PixelSetAA, LineAA, PolylineAA, PolygonAA, TriangleAA, CircleAA, EllipseAA, LineWu, PolylineWu, PolygonWu, TriangleWu, CircleWu, EllipseWu, LineThickVertical, LineThickHorizontal, LineThick, PolylineThick, PolygonThick, PolylineSmooth, PolygonSmooth, FontSet, FontNameSet, FontSizeSet, FontFlagsSet, FontAngleSet, FontGet, FontNameGet, FontSizeGet, FontFlagsGet, FontAngleGet, TextOut, TextWidth, TextHeight, TextSize, GetDefaultColor, TransparentLevelSet, LoadFromFile, LineStyleGet, LineStyleSet