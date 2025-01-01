DokümantasyonBölümler
Belirtilen renk ile doldurur veya siler.

void  Erase(
   const uint  clr=0      // renk
   );

Parametreler

clr=0

[in]  ARGB biçiminde renk bilgisi.