PolygonThick

Antialiasing algoritması kullanarak belirtilen kalınlıkta bir çokgen çizer.

void  PolygonThick(
   const int&      x[],          // poligon noktalarının X koordinatları dizisi
   const int&      y[],          // poligon noktalarının Y koordinatları dizisi
   const uint     clr,           // renk
   const int      size,          // çizgi kalınlığı
   const uint     style,         // çizgi stili
   ENUM_LINE_END  end_style      // çizgi sonu stili
   )

Parametreler

x[]

[in]  Poligon noktalarının X koordinatları dizisi.

y[]

[in]  Poligon noktalarının Y koordinatları dizisi.

clr

[in]  ARGB biçiminde renk bilgisi.

size

[in]  Çizgi genişliği.

style

[in]  Çizgi stili ENUM_LINE_STYLE değerlerinden biri veya özel bir değer olabilir.

end_style

[in]  Çizgi sonu stili ENUM_LINE_END sayımının değerlerini alabilir.

 