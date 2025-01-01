TransparentLevelSet

Saydamlık seviyesini ayarlar.

void TransparentLevelSet(

const uchar value

);

Parametreler

value

[in] Saydamlık seviyesinin yeni değeri.

Not

Tamamen saydamlık için 0 değeri, bütünüyle opaklık için ise 255 değeri kullanılır.

Saydamlık seviyesinin ayarlanması önceki tüm çizimleri etkilerken daha sonradan yapılanları etkilemeyecektir.