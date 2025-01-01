LineThickHorizontal

Antialiasing algoritması kullanarak belirtilen kalınlıkta bir yatay serbest-çizgi parçası çizer.

void LineThickHorizontal(

const int x1,

const int x2,

const int y,

const uint clr,

const int size,

const uint style,

ENUM_LINE_END end_style

)

Parametreler

x1

[in] Parçanın ilk noktasının X koordinatı.

x2

[in] Parçanın ikinci noktasının X koordinatı.

y

[in] Parçanın Y koordinatı.

clr

[in] ARGB biçiminde renk bilgisi.

size

[in] Çizgi genişliği.

style

[in] Çizgi stili ENUM_LINE_STYLE değerlerinden biri veya özel bir değer olabilir.

end_style

[in] Çizgi sonu stili ENUM_LINE_END sayımının değerlerini alabilir.