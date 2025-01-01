DokümantasyonBölümler
Antialiasing algoritması kullanarak belirtilen kalınlıkta bir yatay serbest-çizgi parçası çizer.

void  LineThickHorizontal(
   const int      x1,            // parçanın ilk noktasının X koordinatı
   const int      x2,            // parçanın ikinci noktasının X koordinatı
   const int      y,             // parçanın Y koordinatı
   const uint     clr,           // renk
   const int      size,          // çizgi kalınlığı
   const uint     style,         // çizgi stili
   ENUM_LINE_END  end_style      // çizgi sonu stili
   )

Parametreler

x1

[in]  Parçanın ilk noktasının X koordinatı.

x2

[in]  Parçanın ikinci noktasının X koordinatı.

y

[in]  Parçanın Y koordinatı.

clr

[in]  ARGB biçiminde renk bilgisi.

size

[in]  Çizgi genişliği.

style

[in]  Çizgi stili ENUM_LINE_STYLE değerlerinden biri veya özel bir değer olabilir.

end_style

[in]  Çizgi sonu stili ENUM_LINE_END sayımının değerlerini alabilir.

 