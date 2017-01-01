CLineChart
Eğri çizimi için tasarlanmıştır.
Açıklama
Sınıf içinde yer alan yöntemler çizelge üzerinde eğrilerle çalışmak için geliştirilmiştir. Çizilen eğriyle sınırlanan alana dolgu yapabilme özelliğiyle ön plana çıkar.
Yukarıdaki şekli oluşturmak için kullanılan kod aşağıda paylaşılmıştır.
Bildirim
class CLineChart : public CChartCanvas
Başlık
#include <Canvas\Charts\LineChart.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
CCanvas
CLineChart
Sınıf yöntemleri
Yöntem
Eylem
Eğriyle sınırlanan alan için dolgu oluşturma bayrağını ayarlar.
Bir grafiksel kaynak oluşturur.
Yeni veri serisi ekler.
Çizelgeye veri serileri ekler.
Çizelgedeki veri serilerini günceller.
Çizelgedeki veri serilerini siler.
Belirtilen seride belirtilen elemanın değerini günceller.
Tüm bileşenleriyle birlikte bir eğri çizmek için tasarlanmış sanal yöntem.
Belli bir veri serisinin eğrisini çizmek için tasarlanmış sanal yöntem.
Veri setine göre çizilen eğrinin altında kalan alanı hesaplar.
