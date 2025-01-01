DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneÖzel GrafiklerCCanvasPolygonAA 

PolygonAA

Antialiasing algoritması kullanarak bir çokgen çizer.

void  PolygonAA(
   int&        x[],                // X koordinatları dizisi
   int&        y[],                // Y koordinatları dizisi
   const uint  clr,                // renk
   const uint  style=UINT_MAX      // çizgi stili
   );

Parametreler

x[]

[in]  Çokgen noktalarının X koordinatları dizisi.

y[]

[in]  Çokgen noktalarının Y koordinatları dizisi.

clr

[in]  ARGB biçiminde renk bilgisi.

style=UINT_MAX

[in]  Çizgi stili, ENUM_LINE_STYLE sayımının değerlerinden biri veya kullanıcı tanımlı bir değer olabilir.