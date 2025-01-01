DokümantasyonBölümler
Antialiasing algoritması kullanarak bir daire çizer

void  CircleAA(
   const int     x,       // X koordinatı
   const int     y,       // Y koordinatı
   const double  r,       // yarıçap
   const uint    clr      // renk
   );

Parametreler

x

[in]  Daire merkezinin X koordinatı.

y

[in]  Daire merkezinin Y koordinatı.

r

[in]  Daire yarıçapı.

clr

[in]  ARGB biçiminde renk bilgisi.