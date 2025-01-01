DokümantasyonBölümler
Mevcut yazı tipini ayarlar.

bool  FontSet(
   const string  name,        // isim
   const int     size,        // boyut
   const uint    flags=0,     // bayraklar
   const uint    angle=0      // açı
   );

Parametreler

name

[in]  Yazı tipi ismi. Örneğin, "Arial".

size

[in]  Yazı-tipi boyutu. Boyut ayarlama hakkında daha fazla bilgi için TextSetFont() fonksiyonunun açıklamasına bakın.

flags=0

[in]  Yazı-tipi oluşturma bayrakları. Bayraklar hakkında daha fazla bilgi için TextSetFont() fonksiyonunun açıklamasına bakın.

angle=0

[in]  Ondalık değerler ile yazı-tipi eğim açısı.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'