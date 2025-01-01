DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneÖzel GrafiklerCChartCanvasMaxDescrLen 

MaxDescrLen (Get yöntemi)

Açıklayıcılar için izin verilen en büyük uzunluğa dönüş yapar.

 uint  MaxDescrLen()

Dönüş Değeri

Açıklayıcılar için izin verilen en büyük uzunluk.

MaxDescrLen (Set yöntemi)

Açıklayıcılar için izin verilen en büyük uzunluğu ayarlar.                          

 void  MaxDescrLen(
   const uint  value,  // maksimum uzunluk
   )

Parametreler

value

[in] Açıklayıcılar için maksimum uzunluk.