TextSize

Metnin boyut bilgisini alır.

void  TextSize(
   const string  text,       // metin
   int&          width,      // genişlik
   int&          height      // yükseklik
   );

Parametreler

text

[in]  Ölçümlenecek metin.

width

[out]  Metin genişliğine dönüş yapmak için kullanılan değişkenin referansı.

height

[out]  Metin yüksekliğine dönüş yapmak için kullanılan değişkenin referansı.

Not

Metni ölçümlemek için mevcut yazı tipi kullanılır.