- ColorBackground
- ColorBorder
- ColorText
- ColorGrid
- MaxData
- MaxDescrLen
- ShowFlags
- IsShowLegend
- IsShowScaleLeft
- IsShowScaleRight
- IsShowScaleTop
- IsShowScaleBottom
- IsShowGrid
- IsShowDescriptors
- IsShowPercent
- VScaleMin
- VScaleMax
- NumGrid
- DataOffset
- DataTotal
- DrawDescriptors
- DrawData
- Create
- AllowedShowFlags
- ShowLegend
- ShowScaleLeft
- ShowScaleRight
- ShowScaleTop
- ShowScaleBottom
- ShowGrid
- ShowDescriptors
- ShowValue
- ShowPercent
- LegendAlignment
- Accumulative
- VScaleParams
- DescriptorUpdate
- ColorUpdate
- ValuesCheck
- Redraw
- DrawBackground
- DrawLegend
- DrawLegendVertical
- DrawLegendHorizontal
- CalcScales
- DrawScales
- DrawScaleLeft
- DrawScaleRight
- DrawScaleTop
- DrawScaleBottom
- DrawGrid
- DrawChart
CChartCanvas
Базовый класс для реализации классов, с помощью которых происходит отрисовка графиков и их элементов.
Описание
Данный класс включает в себя методы для работы с основными элементами любого графика: координатными осями и их разметкой, легендой графика, сеткой, фоном и т.д. Здесь настраиваются параметры отображения элементов: видимость/невидимость, цвет текста и т.д.
Декларация
|
class CChartCanvas : public CCanvas
Заголовок
|
#include <Canvas\Charts\ChartCanvas.mqh>
|
Иерархия наследования
CChartCanvas
Прямые потомки
Методы класса
Метод
Действие
Возвращает и устанавливает цвет фона.
Возвращает и устанавливает цвет границ.
Возвращает и устанавливает цвет текста.
Возвращает и устанавливает цвет сетки.
Возвращает и устанавливает максимальное количество допустимых данных (серий).
Возвращает и устанавливает максимальную длину дескрипторов.
Возвращает и устанавливает флаг видимости элементов графика.
Возвращает флаг видимости легенды на графике.
Возвращает флаг видимости шкалы значений слева.
Возвращает флаг видимости шкалы значений справа.
Возвращает флаг видимости шкалы значений сверху.
Возвращает флаг видимости шкалы значений снизу.
Возвращает флаг видимости сетки на графике.
Возвращает флаг видимости дескрипторов на графике.
Возвращает флаг видимости процентов на графике.
Возвращает и устанавливает минимум на вертикальной шкале значений.
Возвращает и устанавливает максимум на вертикальной шкале значений.
Возвращает и устанавливает количество вертикальных делений шкалы при построении сетки графика.
Возвращает и устанавливает значение смещения данных.
Возвращает общее количество серий данных на графике.
Виртуальный метод для отрисовки дескрипторов.
Виртуальный метод для отрисовки серии данных по указанному индексу.
Виртуальный метод, который создаёт графический ресурс.
Устанавливает набор разрешенных флагов видимости для элементов графика.
Устанавливает флаг видимости для легенды.
Устанавливает флаг видимости для левой шкалы.
Устанавливает флаг видимости для правой шкалы.
Устанавливает флаг видимости для верхней шкалы.
Устанавливает флаг видимости для нижней шкалы.
Устанавливает флаг видимости для сетки.
Устанавливает флаг видимости для дескрипторов.
Устанавливает флаг видимости для значений.
Устанавливает флаг видимости для процентов.
Устанавливает выравнивание текста для легенды.
Устанавливает флаг накопления значений для серий.
Устанавливает параметры для вертикальной шкалы значений.
Обновляет значение дескриптора серии (по заданной позиции).
Обновляет цвета серий (по заданной позиции).
Производит внутренние вычисления для построения графика.
Перерисовывает график.
Отрисовывает фон.
Перерисовывает легенду.
Отрисовывает вертикальную легенду.
Отрисовывает горизонтальную легенду.
Рассчитывает координаты шкалы.
Перерисовывает все шкалы значений.
Перерисовывает левую шкалу значений.
Перерисовывает правую шкалу значений.
Перерисовывает верхнюю шкалу значений
Перерисовывает нижнюю шкалу значений.
Перерисовывает сетку.
Перерисовывает данные.
Методы унаследованные от CCanvas
CreateBitmap, CreateBitmap, CreateBitmapLabel, CreateBitmapLabel, Attach, Attach, Destroy, ChartObjectName, ResourceName, Width, Height, Update, Resize, Erase, PixelGet, PixelSet, LineVertical, LineHorizontal, Line, Polyline, Polygon, Rectangle, Triangle, Circle, Ellipse, Arc, Arc, Arc, Pie, Pie, FillRectangle, FillTriangle, FillPolygon, FillCircle, FillEllipse, Fill, Fill, PixelSetAA, LineAA, PolylineAA, PolygonAA, TriangleAA, CircleAA, EllipseAA, LineWu, PolylineWu, PolygonWu, TriangleWu, CircleWu, EllipseWu, LineThickVertical, LineThickHorizontal, LineThick, PolylineThick, PolygonThick, PolylineSmooth, PolygonSmooth, FontSet, FontNameSet, FontSizeSet, FontFlagsSet, FontAngleSet, FontGet, FontNameGet, FontSizeGet, FontFlagsGet, FontAngleGet, TextOut, TextWidth, TextHeight, TextSize, GetDefaultColor, TransparentLevelSet, LoadFromFile, LineStyleGet, LineStyleSet