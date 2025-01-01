CChartCanvas

Базовый класс для реализации классов, с помощью которых происходит отрисовка графиков и их элементов.

Описание

Данный класс включает в себя методы для работы с основными элементами любого графика: координатными осями и их разметкой, легендой графика, сеткой, фоном и т.д. Здесь настраиваются параметры отображения элементов: видимость/невидимость, цвет текста и т.д.

Декларация

class CChartCanvas : public CCanvas

Заголовок

#include <Canvas\Charts\ChartCanvas.mqh>

Иерархия наследования CCanvas CChartCanvas Прямые потомки CHistogramChart, CLineChart, CPieChart

Методы класса

Метод Действие ColorBackground Возвращает и устанавливает цвет фона. ColorBorder Возвращает и устанавливает цвет границ. ColorText Возвращает и устанавливает цвет текста. ColorGrid Возвращает и устанавливает цвет сетки. MaxData Возвращает и устанавливает максимальное количество допустимых данных (серий). MaxDescrLen Возвращает и устанавливает максимальную длину дескрипторов. ShowFlags Возвращает и устанавливает флаг видимости элементов графика. IsShowLegend Возвращает флаг видимости легенды на графике. IsShowScaleLeft Возвращает флаг видимости шкалы значений слева. IsShowScaleRight Возвращает флаг видимости шкалы значений справа. IsShowScaleTop Возвращает флаг видимости шкалы значений сверху. IsShowScaleBottom Возвращает флаг видимости шкалы значений снизу. IsShowGrid Возвращает флаг видимости сетки на графике. IsShowDescriptors Возвращает флаг видимости дескрипторов на графике. IsShowPercent Возвращает флаг видимости процентов на графике. VScaleMin Возвращает и устанавливает минимум на вертикальной шкале значений. VScaleMax Возвращает и устанавливает максимум на вертикальной шкале значений. NumGrid Возвращает и устанавливает количество вертикальных делений шкалы при построении сетки графика. DataOffset Возвращает и устанавливает значение смещения данных. DataTotal Возвращает общее количество серий данных на графике. DrawDescriptors Виртуальный метод для отрисовки дескрипторов. DrawData Виртуальный метод для отрисовки серии данных по указанному индексу. Create Виртуальный метод, который создаёт графический ресурс. AllowedShowFlags Устанавливает набор разрешенных флагов видимости для элементов графика. ShowLegend Устанавливает флаг видимости для легенды. ShowScaleLeft Устанавливает флаг видимости для левой шкалы. ShowScaleRight Устанавливает флаг видимости для правой шкалы. ShowScaleTop Устанавливает флаг видимости для верхней шкалы. ShowScaleBottom Устанавливает флаг видимости для нижней шкалы. ShowGrid Устанавливает флаг видимости для сетки. ShowDescriptors Устанавливает флаг видимости для дескрипторов. ShowValue Устанавливает флаг видимости для значений. ShowPercent Устанавливает флаг видимости для процентов. LegendAlignment Устанавливает выравнивание текста для легенды. Accumulative Устанавливает флаг накопления значений для серий. VScaleParams Устанавливает параметры для вертикальной шкалы значений. DescriptorUpdate Обновляет значение дескриптора серии (по заданной позиции). ColorUpdate Обновляет цвета серий (по заданной позиции). ValuesCheck Производит внутренние вычисления для построения графика. Redraw Перерисовывает график. DrawBackground Отрисовывает фон. DrawLegend Перерисовывает легенду. DrawLegendVertical Отрисовывает вертикальную легенду. DrawLegendHorizontal Отрисовывает горизонтальную легенду. CalcScales Рассчитывает координаты шкалы. DrawScales Перерисовывает все шкалы значений. DrawScaleLeft Перерисовывает левую шкалу значений. DrawScaleRight Перерисовывает правую шкалу значений. DrawScaleTop Перерисовывает верхнюю шкалу значений DrawScaleBottom Перерисовывает нижнюю шкалу значений. DrawGrid Перерисовывает сетку. DrawChart Перерисовывает данные.