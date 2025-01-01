ДокументацияРазделы
CChartCanvas

Базовый класс для реализации классов, с помощью которых происходит отрисовка графиков и их элементов.  

Описание

Данный класс включает в себя методы для работы с основными элементами любого графика: координатными осями и их разметкой, легендой графика, сеткой, фоном и т.д. Здесь настраиваются параметры отображения элементов: видимость/невидимость, цвет текста и т.д.

Декларация

   class CChartCanvas : public CCanvas

Заголовок

   #include <Canvas\Charts\ChartCanvas.mqh>

Иерархия наследования

  CCanvas

      CChartCanvas

Прямые потомки

CHistogramChart, CLineChart, CPieChart

Методы класса

Метод

Действие

ColorBackground

Возвращает и устанавливает цвет фона.

ColorBorder

Возвращает и устанавливает цвет границ.

ColorText

Возвращает и устанавливает цвет текста.

ColorGrid

Возвращает и устанавливает цвет сетки.

MaxData

Возвращает и устанавливает максимальное количество допустимых данных (серий).

MaxDescrLen

Возвращает и устанавливает максимальную длину дескрипторов.

ShowFlags

Возвращает и устанавливает флаг видимости элементов графика.

IsShowLegend

Возвращает флаг видимости легенды на графике.

IsShowScaleLeft

Возвращает флаг видимости шкалы значений слева.

IsShowScaleRight

Возвращает флаг видимости шкалы значений справа.

IsShowScaleTop

Возвращает флаг видимости шкалы значений сверху.

IsShowScaleBottom

Возвращает флаг видимости шкалы значений снизу.

IsShowGrid

Возвращает флаг видимости сетки на графике.

IsShowDescriptors

Возвращает флаг видимости дескрипторов на графике.

IsShowPercent

Возвращает флаг видимости процентов на графике.

VScaleMin

Возвращает и устанавливает минимум на вертикальной шкале значений.

VScaleMax

Возвращает и устанавливает максимум на вертикальной шкале значений.

NumGrid

Возвращает и устанавливает количество вертикальных делений шкалы при построении сетки графика.

DataOffset

Возвращает и устанавливает значение смещения данных.

DataTotal

Возвращает общее количество серий данных на графике.

DrawDescriptors

Виртуальный метод для отрисовки дескрипторов.

DrawData

Виртуальный метод для отрисовки серии данных по указанному индексу.

Create

Виртуальный метод, который создаёт графический ресурс.                                      

AllowedShowFlags

Устанавливает набор разрешенных флагов видимости для элементов графика.                                  

ShowLegend

Устанавливает флаг видимости для легенды.

ShowScaleLeft

Устанавливает флаг видимости для левой шкалы.

ShowScaleRight

Устанавливает флаг видимости для правой шкалы.

ShowScaleTop

Устанавливает флаг видимости для верхней шкалы.

ShowScaleBottom

Устанавливает флаг видимости для нижней шкалы.

ShowGrid

Устанавливает флаг видимости для сетки.

ShowDescriptors

Устанавливает флаг видимости для дескрипторов.

ShowValue

Устанавливает флаг видимости для значений.

ShowPercent

Устанавливает флаг видимости для процентов.

LegendAlignment

Устанавливает выравнивание текста для легенды.

Accumulative

Устанавливает флаг накопления значений для серий.                                           

VScaleParams

Устанавливает параметры для вертикальной шкалы значений.

DescriptorUpdate

Обновляет значение дескриптора серии (по заданной позиции).

ColorUpdate

Обновляет цвета серий (по заданной позиции).

ValuesCheck

Производит внутренние вычисления для построения графика.

Redraw

Перерисовывает график.

DrawBackground

Отрисовывает фон.

DrawLegend

Перерисовывает легенду.

DrawLegendVertical

Отрисовывает вертикальную легенду.

DrawLegendHorizontal

Отрисовывает горизонтальную легенду.

CalcScales

Рассчитывает координаты шкалы.

DrawScales

Перерисовывает все шкалы значений.

DrawScaleLeft

Перерисовывает левую шкалу значений.

DrawScaleRight

Перерисовывает правую шкалу значений.

DrawScaleTop

Перерисовывает верхнюю шкалу значений

DrawScaleBottom

Перерисовывает нижнюю шкалу значений.

DrawGrid

Перерисовывает сетку.

DrawChart

Перерисовывает данные.

Методы унаследованные от CCanvas

CreateBitmap, CreateBitmap, CreateBitmapLabel, CreateBitmapLabel, Attach, Attach, Destroy, ChartObjectName, ResourceName, Width, Height, Update, Resize, Erase, PixelGet, PixelSet, LineVertical, LineHorizontal, Line, Polyline, Polygon, Rectangle, Triangle, Circle, Ellipse, Arc, Arc, Arc, Pie, Pie, FillRectangle, FillTriangle, FillPolygon, FillCircle, FillEllipse, Fill, Fill, PixelSetAA, LineAA, PolylineAA, PolygonAA, TriangleAA, CircleAA, EllipseAA, LineWu, PolylineWu, PolygonWu, TriangleWu, CircleWu, EllipseWu, LineThickVertical, LineThickHorizontal, LineThick, PolylineThick, PolygonThick, PolylineSmooth, PolygonSmooth, FontSet, FontNameSet, FontSizeSet, FontFlagsSet, FontAngleSet, FontGet, FontNameGet, FontSizeGet, FontFlagsGet, FontAngleGet, TextOut, TextWidth, TextHeight, TextSize, GetDefaultColor, TransparentLevelSet, LoadFromFile, LineStyleGet, LineStyleSet