CreateBitmap

Belli bir çizelge nesnesine bağlanan bir grafiksel kaynak oluşturur.

1. Mevcut çizelgenin ana penceresinde bir grafiksel kaynak oluşturur.

bool CreateBitmap(

const string name,

const datetime time,

const double price,

const int width,

const int height,

ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

);

2. Çizelge tanımlayıcısı ve alt-pencere numarası ile bir grafiksel nesne oluşturur.

bool CreateBitmap(

const long chart_id,

const int subwin,

const string name,

const datetime time,

const double price,

const int width,

const int height,

ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

);

Parametreler

chart_id

[in] Nesnenin oluşturulacağı çizelgenin tanımlayıcısı.

subwin

[in] Nesnenin oluşturulacağı alt-pencerenin numarası.

name

[in] Çizelge nesnesinin ismi ve grafiksel kaynak ismi için bir kök.

time

[in] Çizelge nesnesi tutturma noktasının zaman koordinatı.

price

[in] Çizelge nesnesi tutturma noktasının fiyat koordinatı.

width

[in] Grafik nesnesinin piksel bazında genişliği (X-ekseni üzerindeki boyut).

height

[in] Grafik nesnesinin piksel bazında yüksekliği (Y-ekseni üzerindeki boyut).

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in] Renk işleme yöntemi. Renk işleme yöntemleri hakkında daha fazla bilgi için ResourceCreate() fonksiyonunun açıklamasına bakın.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'

Not

Fonksiyonun ilk versiyonunun kullanılması durumunda, nesne mevcut çizelgenin ana penceresinde oluşturulur.

Nesnenin boyutu grafiksel kaynağın boyutuyla örtüşür.