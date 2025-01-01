DokümantasyonBölümler
Belli bir çizelge nesnesine bağlanan bir grafiksel kaynak oluşturur.

1. Mevcut çizelgenin ana penceresinde bir grafiksel kaynak oluşturur.

bool  CreateBitmap(
   const string       name,                                 // isim
   const datetime     time,                                 // zaman
   const double       price,                                // fiyat
   const int          width,                                // genişlik
   const int          height,                               // yükseklik
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // biçim
   );

2. Çizelge tanımlayıcısı ve alt-pencere numarası ile bir grafiksel nesne oluşturur.

bool  CreateBitmap(
   const long         chart_id,                             // çizelge tanımlayıcısı
   const int          subwin,                               // alt-pencere numarası
   const string       name,                                 // isim
   const datetime     time,                                 // zaman
   const double       price,                                // fiyat
   const int          width,                                // genişlik
   const int          height,                               // yükseklik
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // biçim
   );

Parametreler

chart_id

[in]  Nesnenin oluşturulacağı çizelgenin tanımlayıcısı.

subwin

[in]  Nesnenin oluşturulacağı alt-pencerenin numarası.

name

[in]  Çizelge nesnesinin ismi ve grafiksel kaynak ismi için bir kök.

time

[in]  Çizelge nesnesi tutturma noktasının zaman koordinatı.

price

[in]  Çizelge nesnesi tutturma noktasının fiyat koordinatı.

width

[in]  Grafik nesnesinin piksel bazında genişliği (X-ekseni üzerindeki boyut).

height

[in]  Grafik nesnesinin piksel bazında yüksekliği (Y-ekseni üzerindeki boyut).

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in]  Renk işleme yöntemi. Renk işleme yöntemleri hakkında daha fazla bilgi için ResourceCreate() fonksiyonunun açıklamasına bakın.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'

Not

Fonksiyonun ilk versiyonunun kullanılması durumunda, nesne mevcut çizelgenin ana penceresinde oluşturulur.

Nesnenin boyutu grafiksel kaynağın boyutuyla örtüşür.